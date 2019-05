Spettatore ammazzato dalla poltrona del cinema | “Arresto cardiaco dovuto alla

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) L’inchiesta, aperta più di un anno fa, sta per arrivare a un conclusione: il 24enne Ateeq Rafiq è morto per una tragica fatalità. I fatti risalgono al marzo 2018 quando il ragazzo si trovava al Vue Multiplex di Starc City, una salada solo 25 posti nelle vicinanze di Birmingham. Lì, il tragico incidente. Mentre,fine del film, Ateeq stava cercando le chiavi e il cellulare sotto laauto-reclinabile (modello Gold Class), il collo gli restò intrappolato nel poggiapiedi elettrico, subito pronto a “rimettersi in posizione” pensando che losi fosse alzato. Nonostante gli sforzi della moglie e dello staff della struttura per liberarlo non ci fu niente da fare. Trasportato d’urgenza in ospedale, l’uomo morì una settimana dopo per arrestocompressione del collo. Come riporta l’Independent la moglie, Ayesha ...

