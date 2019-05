Roma | falso Made in Italy | sequestrati 270 mila articoli pelletteria

Roma - dopo il mezzo passo falso di Genova ricomincia il 'toto-allenatore' : Il pareggio per 1-1 in casa del Genoa ha riacceso i malumori in casa Roma.Gli ultimi risultati positivi ottenuti da Ranieri avevano allontanato i rumors relativi all'ingaggio del nuovo tecnico che dovrà guidare la squadra nella stagione 2019/20. Tuttavia, dopo la partita del "Ferraris" nell'ambiente giallorosso è tornato di moda il "toto-allenatore". Ad oggi sono diversi i nomi che circolano tra tifosi e addetti ai lavori: i favoriti per il ...

Roma - il Qatar insiste? Pallotta smentisce : "È tutto falso" : ... direttore de 'L'Observatoire du Qatar', il quale ammette: 'L'interesse del QSI va letto come una voglia di sensibilizzazione del Paese attraverso lo sport. Il Psg, quindi, non sarà più l'unica ...

Napoli - scoperto falso dentista nella centralissima via Roma : 100 euro a visita : Il falso dentista è stato scoperto dai militari della Guardia di Finanza nel corso dei servizi di prevenzione generale e di controllo economico del territorio, con particolare attenzione all'...

La Verità cita una fonte in Procura di Roma : "L'intercettazione su Siri non esiste". Salvini : "Pare sia tutto falso..." : "Ci è costato 30mila euro". L'intercettazione che inchioderebbe il sottosegretario Armando Siri, nell'inchiesta per corruzione sull'eolico, non esisterebbe. A sostenerlo è il quotidiano La Verità, secondo il quale la frase che nel racconto dei giornali si riferirebbe al compenso dell'esponente della Lega per il suo presunto tentativo di modifica di provvedimenti legislativi, attraverso emendamenti, per accontentare ...

Salvini-Di Maio - scontro finale : «Il Salva Roma non c’è» - «Falso» : Lite sul decreto crescita. Salvini annuncia lo stralcio, ma Di Maio prima va in tv, poi arriva a Palazzo Chigi

Governo zoppo in Cdm : Di Maio arriva in ritardo | Salvini : ok dl crescita - 'salva Roma' stralciato | M5s smentisce : "Falso" | Live : Assente il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, impegnato nella registrazione di una trasmissione televisiva

Governo zoppo in Cdm : Di Maio appena arrivato | Salvini : ok dl crescita - stralciato il "salva Roma" | M5s smentisce : "Falso" : Assente il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, impegnato nella registrazione di una trasmissione televisiva