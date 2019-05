Rally | Bottas testa la Ford Fiesta R5 in Francia | prove su asfalto per il pilota

sportfair

(Di sabato 18 maggio 2019) Ildella Mercedes è impegnato in un test suinper provare laR5 Valtterinon si ferma più, ildella Mercedes non ha intenzione di riposarsi e, in questo week-end di stop del Mondiale di Formula 1, si è messo al volante di un’auto di. Si tratta dellaR5, che il driver di Nastola hato sull’inper essere omologata poi a luglio. La vettura dovrebbe esordire, secondo quanto riferito dal boss di M-Sport Malcolm Wilson, in occasione deldi Roma con Simone Campedelli.L'articololaR5 insuper ilfinlandese SPORTFAIR.

