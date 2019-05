Max Biaggi | il dolore per il papà | «Ho una voragine nel cuore»

Lutto tremendo per Max Biaggi - sconvolto il fine settimana del ‘Corsaro’ : si è spento papà Pietro : L’ex pilota italiano, adesso team manager della sua squadra di Moto3, ha fatto subito rientro in Italia Triste giornata per Max Biaggi, il padre Pietro è morto a 77 anni questa mattina lasciando sgomento il ‘Corsaro’ e tutta la sua famiglia. Una figura cardine per la vita dell’ex pilota, ‘Sor Pietro‘ era anche un personaggio molto conosciuto nel paddock, ben voluto da tutti per la sua simpatia e il suo ...

Anna Falchi in confidenza : le parole sugli ex Fiorello e Max Biaggi : Anna Falchi senza freni: le parole sugli ex Max Biaggi e Fiorello, l’opinione su Elisa Isoardi e Antonella Clerici e il commento sul possibile ritorno in tv Anna Falchi, ospite del programma radiofonico Un Giorno da Pecora, condotto da Geppy Cucciari e Giorgio Lauro, ha concesso una simpatica e curiosa intervista, spaziando su diversi argomenti. […] L'articolo Anna Falchi in confidenza: le parole sugli ex Fiorello e Max Biaggi ...

Addio De Rossi alla Roma - Max Biaggi si schiera : “un fulmine a ciel sereno - sto dalla sua parte” : L’ex pilota di MotoGp ha parlato dell’Addio di Daniele De Rossi alla Roma, schierandosi dalla parte del giocatore “Mi dispiace molto che Daniele lasci, è stato un fulmine a ciel sereno, non me l’aspettavo, è il nostro capitan futuro. Credo che si senta ancora calciatore e non si sentisse pronto a fare un ruolo più istituzionale e io seguo il suo pensiero, sono dalla parte dello sportivo“. Fabio Rossi/AS ...

VIDEO Max Biaggi : “Aron Canet è un pilota dotato - ho visto il fuoco dentro di lui” : A Jerez Max Biaggi è presente nel box del Team Sterilgarda che partecipa al Mondiale Moto3, il Corsaro ha parlato dello spagnolo Aron Canet che corre per la sua scuderia e che al momento si trova al comando della classifica generale: “Lo ho scelto perché aveva dimostrato di avere le doti giuste due anni fa, l’anno scorso sembrava essersi quasi perso ma io ho visto che lui aveva quel fuoco dentro ed è stato un nostro obiettivo ...

Dal viaggio a Gerusalemme a Biaggi - Eleonora Pedron alla ricerca di se stessa : “con Max momento di serenità” : Eleonora Pedron non dimentica Max Biaggi, ma va avanti: il presente da single della bellissima ex Miss Italia Eleonora Pedron è tornata single. Dopo la storia d’amore con Nicolò De Devitiis, l’ex Miss Italia è partita per Gerusalemme, viaggio che ha raccontato alla rivista ‘Chi’. “Sto bene ed è un traguardo. I miei figli sono la mia unica ragione di vita. Non ho un uomo accanto a me, ma ho loro che sono il mio oro. ...

MotoGP - Max Biaggi su Valentino Rossi : “Ammiro il lavoro che sta facendo con la Yamaha” : Secondo a 3 punti dal leader del Mondiale 2019 di MotoGP Andrea Dovizioso e con una Yamaha che gli ha permesso di ottenere due secondi posti in Argentina e negli Stati Uniti, Valentino Rossi sembra aver ritrovato il feeling perduto nelle ultime due stagioni con la M1 e i risultati sono confortanti. Parlare di 10° titolo iridato in carriera può sembrare un azzardo ma neanche tanto, riconoscendo nel campione di Tavullia la solita passione e ...

Formula E - Max Biaggi : "Non c'è percezione della velocità con quel rumore" | L'INTERVISTA : Il sei volte campione del mondo di MotoGp è un grande appassionato del campionato di auto elettriche. Lo abbiamo incontrato...

Moto elettrica a 330 km/h - l'impresa eccezionale di Max Biaggi : A Monaco la Voxan Wattman è stata progettata e costruita proprio per questo motivo, con la grande ambizione di rivoluzionare il mondo delle Moto elettriche , andando a superare la soglia dei 330 km/h ...

Un anno fa moriva Fabrizio Frizzi : il commovente post di Max Biaggi e l’appello ai fan [VIDEO] : I commoventi messaggi di Max Biaggi nel giorno dell’anniversario della morte di Fabrizio Frizzi E’ passato un anno dalla morte di Fabrizio Frizzi: la scomparsa del presentatore italiano ha lasciato un grande ed incolmabile vuoto nel mondo dello spettacolo italiano e non solo. Fabrizio Frizzi, infatti, era un appassionato di sport e aveva tanti amici in questo mondo, tra i quali anche Max Biaggi, ex pilota di MotoGp. L’ex ...

Aprilia All Stars – Max Biaggi ruba la scena : “io e la moto nei 90 un momento idilliaco. La tuta mi entra ancora…” : Max Biaggi nel tripudio dei fan durante l’Aprilia All Stars: l’ex pilota di motoGp ricorda i fasti del passato e ironizza sul suo stato di forma Grande festa quest’oggi al Mugello per l’evento ‘Aprilia All Stars’, una giornata dedicata alla scuderia italiana che vedrà le vecchie glorie del passato e le stelle del presente impegnate in diverse iniziative per la gioia delle migliaia di fan presenti. ...