Lione | Sylvinho lascia la Selecao | l’ex Inter sarà il nuovo allenatore del OL

calcioweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) Ilha scelto il. Si tratta del brasilianoche proprio ieri hato il suo ruolo come collaboratore del commissario tecnico del Brasile, Tite, e che secondo RMC Sport avrebbe già trovato un accordo con l’Olympique. L’ex giocatore prenderà il posto di Bruno Genesio. A sceglierlo il futuro ds del club francese, il connazionale ed ex giocatore del, Juninho. Il 45enne, che in passato è stato anche nello staff tecnico di Roberto Mancini ai tempi dell’alla prima esperienza come primo. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articolola: l’exildel OL CalcioWeb.

corradone91 : Il 3° posto in #Ligue1 non basterà a #Genesio: il #Lione ha l'accordo con #Sylvinho, l'ex vice di #Tite e #Mancini… -