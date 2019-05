Le critiche al Papa da sinistra aprono un fronte inedito nella Chiesa

Elemosiniere del Papa riattacca la luce a un palazzo occupato. critiche da Salvini : L'Elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, ha tolto i sigilli al contatore della luce di un palazzo occupato da 450 persone in Via Santa Croce in Gerusalemme a Roma. Il porporato si è calato nella centralina elettrica per ripristinare l'erogazione della corrente elettrica che era stata staccata per morosità. Il vicepremier, Matteo Salvini, ha fortemente criticato il gesto dell'Elemosiniere: "Sto raccogliendo ...