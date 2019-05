Forza Nuova torna a Prato | ' passeggiata contro la sostituzione etnica' in via Pistoiese

Indagati 24 militanti di CasaPound e Forza Nuova per i fatti di Casal Bruciato : DALL'ITALIA Visco chiede di ridurre il rapporto tra debito e pil. “L’Italia è esposta alla volatilità dei mercati finanziari”, ha detto il governatore di Bankitalia parlando alla conferenza dell’Aaron Institute for Economic Policy: “L’aumento dei tassi pesa inevitabilmente sulla spesa”. “Ci at

Ravenna - tensione al comizio di Forza Nuova : Roberto Fiore tenta di forzare il cordone di polizia : Roberto Fiore, insieme agli esponenti di estrema destra di Forza Nuova, ha organizzato un comizio a Ravenna tra le proteste dei cittadini per la concessione di una sala pubblica. Un gruppo di antifascisti, come si vede nel video, ha contestato gli esponenti di FN ma, a un certo punto, alcuni di loro, con Fiore in testa, hanno tentato di Forzare il cordone di poliziotti. I due gruppi, al di là degli scambi di insulti, non sono entrati in ...

CasaPound e Forza Nuova - 65 indagati a Roma per i disordini a Casal Bruciato e Torre Maura. Tra i reati odio razziale : La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 24 persone, appartenenti ai movimenti di estrema destra CasaPound e Forza Nuova, in relazione ai disordini scoppiati nella zona di Casal Bruciato, periferia est della Capitale, per l’assegnazione ad una famiglia rom di una casa popolare. Altre 41 persone, tutte appartenenti ai due movimenti, sono indagate per gli episodi quasi identici di Torre Maura, anche in questo caso zona orientale ...

Forza Nuova - comizio all'interno della sala comunale : "Uno sfregio" : A Ravenna un comizio di Forza Nuova si svolgerà domani all'interno di una sala comunale. Maestri (Possibile): "Perché ci...

Roma - tensione al presidio di Forza Nuova : studente urla “fascisti m***” e viene preso a schiaffi : le immagini : Prima urla “fascisti merde”, passando in mezzo al gruppo di militanti, poi viene affrontato da un paio di loro, insultato e preso a schiaffi. Il tutto a un metro dalle forze dell’ordine. È successo davanti alla biblioteca di Castro Pretorio, dove una cinquantina di esponenti di Forza Nuova si era riunita per contestare Mimmo Lucano, ospite alla Sapienza di Roma. Cronaca | Di F. Q.. ...

Palermo in Serie C - la rabbia di Ursino (Forza Nuova Palermo) : “Decisione incomprensibile” : C’è ancora tanta amarezza, a Palermo, dopo la decisione di ieri del TFN di far retrocedere i rosanero in Serie C. Contrariato il segretario provinciale di Forza Nuova Palermo, Massimo Ursino, che affida il suo pensiero ad una nota stampa. Ecco cosa ha detto. “È incomprensibile e inaudita la decisione con cui la cosiddetta giustizia sportiva della Figc punisce un’intera città, retrocedendo il Palermo all’ultimo posto ...

Calcio : Forza Nuova - 'incomprensibile e inaudita retrocessione Palermo in C' : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - "È incomprensibile e inaudita la decisione con cui la cosiddetta giustizia sportiva della Figc punisce un’intera città, retrocedendo il Palermo all’ultimo posto della classifica del campionato di serie B appena concluso - ma del quale ci si accingeva a giocare i play o

Mimmo Lucano alla Sapienza tra gli applausi <br> Forza Nuova : "Nemico dell’Italia" : Due cortei contrapposti a Roma per Mimmo Lucano. Il sindaco indagato e sospeso dalle sue funzioni oggi ha parlato alla Sapienza della sua Riace. Un modello di accoglienza e integrazione dei migranti messo in discussione dall’inchiesta Xenia della procura di Locri (RC) che ha ottenuto il rinvio a giudizio di Lucano per le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, attraverso matrimoni di comodo, e abuso d’ufficio.Un presidio di ...

Il corteo di Forza Nuova contro Lucano : Fonte foto: LaPresse, FotogrammaIl corteo di Forza Nuova contro Lucano 1Sezione: Cronache"Mimmo Lucano nemico dell'Italia". È questo lo striscione che apre il corteo dei militanti di Forza Nuova in marcia verso piazzale Aldo Moro dove è in corso il presidio antifascista a sostegno del sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano. Circa 50 persone, tra cui una decina di donne, con fumogeni e bandiere nere con il simbolo FN stanno intonando ...