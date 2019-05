Cinque piccoli musei d’Italia | un viaggio nella bellezza come talento

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) Ildell’Italia è la, un valore che va ben oltre il solo senso estetico, ma che è parte indissolubile del nostro patrimonio identitario. È storia, cultura e territorio: la storia e la cultura di quei territori che, centrali o periferici, custodiscono con cura e attenzione patrimoni artistici dal valore incommensurabile. E gli scrigni che preservano tantasono id’Italia. Per promuoverne la conoscenza la professoressa Pina Cannizzo, membro del Consiglio direttivo di Italia Nostra sezione di Siracusa, illustra qui di seguito le caratteristiche ditra Lazio e Sicilia che conservano tante meraviglie da scoprire. L'articolod’Italia, unproviene da Il Fatto Quotidiano.

