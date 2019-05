Cannabis | il business della discordia

vanityfair

(Di sabato 18 maggio 2019) Dahlia MertensGenifer MurrayBrooke GehringJennifer GentileJemie PerinoAlison LeddenJulie BerlinerQuesto articolo è stato pubblicato sul numero 20 di «Vanity Fair, in edicola fino al 22 maggio. Sì ai negozi che vendono le svapo, no a quelli che commercializzano l’erba light. Segnali di fumo in vista delle elezioni europee o solo fumo negli occhi? L’ultima battaglia del leaderLega Matteo Salvini, che in passato si è schierato in difesa dei commercianti di sigarette elettroniche (che non si sa se sono innocue) mentre ora minaccia gli esercizi che vendono lalegale (che non si sa se fa male), agita il governo e ancor di più i 10 mila lavoratori dei canapa shop. A Macerata, nelle Marche, sono stati appena chiusi tre negozi. Possono chiudere? In realtà non basta una direttiva del Viminale per far chiudere i negozi che vendono «infiorescenze a basso contenuto di Thc» e ...

BJLiguria : Bufera sulla Cannabis light: anche in Liguria timori per un business appena nato - - OCCHIOCHETIVEDO : @MovNRep @Asiablog_it @ErmannoKilgore Provi ad elencarmi quali e quanti sono i business della criminalità organizza… - francescoconfo8 : RT @pleporace: #Antiproibizionismo Ogni anno la vendita di #cannabis light sottrae alla criminalità organizzata dai 90 ai 170 milioni di eu… -