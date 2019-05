Vivatech - Citroën accelera su elettrico e guida autonoma

quattroruote

(Di venerdì 17 maggio 2019) Entro il 2025 tutti i nostri modelli avranno una versione ibrida o elettrica. Tra gli stand futuristici deldi Parigi, la kermesse internazionale dedicata a innovazione e startup, Linda Jackson, ceo di, disegna il futuro che il Double Chevron ha in mente per lintera gamma. Parola dordine elettrificazione, dunque: Limportanza di questo processo è molto chiara - spiega - per diversi motivi. Da un lato perché cè una pressione dellUnione Europea per la riduzione delle emissioni di Co2 e in molti centri urbani ormai ci sono restrizioni alla circolazione, dallaltro perché sono i nostri stessi clienti a chiedercelo. Se pensiamo alle politiche di incentivi ci rendiamo conto che si va sempre di più in questa direzione. Tecnologie dietro langolo. Ecco perché lultimo prototipo della marca francese, la 19 19 Concept presentata online e poi esposta in anteprima ...

