Verissimo | Ivan Cottini e la sclerosi | Da quando è nata mia figlia mi sento

Verissimo - parla Wanda Nara : 'Ivana Icardi mente' - il crollo davanti a Silvia Toffanin : Verissimo , Wanda Nara risponde a Ivana Icardi e parla di suo marito. Nara è stata ospite a Verissimo per poter dare la sua versione dei fatti dopo il caos che ha scatenato Ivana Icardi al Grande ...

Ivana Icardi è una bugiarda? Le parole di Wanda Nara a Verissimo : Verissimo, Wanda Nara risponde alle parole di Ivana Icardi Dopo averla diffidata, Wanda Nara sceglie Verissimo per rispondere alle parole di Ivana Icardi all’interno del Grande Fratello. La showgirl argentina non ci sta e nella nuova puntata del salotto di Silvia Toffanin in onda domani su Canale 5 ci tiene a precisare che “Ivana non è sincera” e che Mauro Icardi ha sempre aiutato la sua famiglia. Nella seconda puntata del ...

Verissimo - parla Wanda Nara : "Ivana Icardi mente" - il crollo davanti a Silvia Toffanin : Verissimo, Wanda Nara risponde a Ivana Icardi e parla di suo marito. Nara è stata ospite a Verissimo per poter dare la sua versione dei fatti dopo il caos che ha scatenato Ivana Icardi al Grande Fratello 2019. “Non sono una strega", ha detto la moglie di Mauro Icardi nello show nella puntata del 20

Wanda Nara a Verissimo piange : “Non sono una strega - Ivana non sincera” : Verissimo, Wanda Nara risponde a Ivana Icardi e parla di suo marito Mauro Wanda Nara è stata ospitata a Verissimo per poter dare la sua versione dei fatti dopo il caos che ha scatenato Ivana Icardi al Grande Fratello 2019. Non riesce a credere come la sorella del marito (il famoso Mauro Icardi) possa aver […] L'articolo Wanda Nara a Verissimo piange: “Non sono una strega, Ivana non sincera” proviene da Gossip e Tv.