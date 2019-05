Tiro a volo | Coppa del Mondo Changwon 2019 | nel trap misto Daniele Resca e Silvana Stanco

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : carte olimpiche del trap maschile a Cipro e Gran Bretagna : SI è appena conclusa a Changwon, in Corea del Sud, la finale del trap maschile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: conquistano le due carte olimpiche in palio Cipro e Gran Bretagna, con la vittoria di Andreas Makri allo shoot-off su Matthew John Coward-Holley. Completa il podio l’australiano James Willett. La vittoria del cipriota Andreas Makri sul britannico Matthew John Coward-Holley arriva dopo il 45-45 dei primi 50 ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : azzurri del trap tutti eliminati - restano poche carte per Tokyo 2020 : Si sono concluse le qualifiche maschili del trap nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo a Changwon, in Corea del Sud: purtroppo nessun azzurro rientra tra i primi sei e suona così un campanello d’allarme per l’Italia in ottica Tokyo 2020, dato che questa resta l’unica specialità a non aver qualificato atleti, ed ora mancano soltanto sei posti da assegnare in gara. Chiudono nel gruppo al 16° posto Erminio Frasca e Mauro ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : nel trap femminile Silvana Stanco è quarta - vince Deng Weiyun : Cala il sipario anche sulla prima finale del trap nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo di Changwon, in Corea del Sud: la prova femminile vede in casa Italia il quarto posto di Silvana Stanco ed in generale la doppietta cinese con Deng Weiyun, prima, e Wang Xiaojing, seconda. Completa il podio la statunitense Ashley Carroll. Carte olimpiche assegnate sin dall’ingresso in finale: le uniche due tra le migliori sei a non aver ancora ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Silvana Stanco sarà nella finale del Trap femminile : Al termine di un lungo shoot-off anche l’Italia potrà dire di avere nuovamente una sua rappresentante in una finale della terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, in corso di svolgimento a Changwon. Il merito è di Silvana Stanco (118+2) che con il sesto e ultimo punteggio utile si è guadagnata l’accesso all’atto conclusivo in Corea nel Trap femminile. L’azzurra, nello spareggio che comprendeva la ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : azzurri a centro gruppo nelle qualifiche del Trap maschile. De Filippis è 40° : Prosegue a Changwon il programma della terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, che in queste giornate vede in pedana gli interpreti del Trap maschile e femminile. Gli uomini infatti hanno appena concluso il turno d’esordio nelle qualificazioni e in casa Italia – dove a livello di carte olimpiche, mancano solo i due slot relativi a questa specialità – la situazione non sembra essere delle più felici, anche se i ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Silvana Stanco è terza nel Trap - dopo il primo turno di qualifica : dopo due giorni di pausa, è ricominciato il programma della terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo. In quel di Changwon infatti, si è disputato il primo turno di qualifica del Trap femminile e per l’Italia c’è da registrare l’ottima prestazione messa a referto da Silvana Stanco. L’azzurra si è installata attualmente in terza posizione sbriciolando 71 (23-23-25) dei primi 75 piattelli a disposizione, in ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Vincent Hancock domina ancora nello Skeet : Due ori olimpici, quattro titoli mondiali e ora il dato aggiornato di dodici vittorie in Coppa del Mondo. Lo Skeet maschile ha un padrone: lo statunitense Vincent Hancock che anche in quel di Changwon, nella terza tappa del massimo circuito globale, conferma la sua superiorità. Il tiratore di Port Charlotte infatti si è aggiudicato il contest in terra coreana sbriciolando in finale 57 dei 60 piattelli a disposizione, in un percorso sporcato ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Hancock guida il gruppo dei finalisti nello Skeet - dove non ci sono gli azzurri : Nella finale dello Skeet maschile a Changwon non ci saranno italiani. E’ questa la notizia che arriva dalla terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, in corso di svolgimento sulle pedane del poligono coreano. Elia Sdruccioli, Giancarlo Tazza e Riccardo Filippelli hanno infatti concluso le loro fatiche rispettivamente in 15esima (120/125), 21esima (120/125) e 32esima piazza (119/125), distanti almeno due piattelli dal possibile ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Hancock guida il gruppo dei finalisti nello Skeet - dove non ci sono gli azzurri : Nella finale dello Skeet maschile a Changwon non ci saranno italiani. E’ questa la notizia che arriva dalla terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, in corso di svolgimento sulle pedane del poligono coreano. Elia Sdruccioli, Giancarlo Tazza e Riccardo Filippelli hanno infatti concluso le loro fatiche rispettivamente in 15esima (120/125), 21esima (120/125) e 32esima piazza (119/125), distanti almeno due piattelli dal possibile ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Hancock guida il gruppo dei finalisti nello Skeet. Azzurri lontani : Nella finale dello Skeet maschile a Changwon non ci saranno italiani. E’ questa la notizia che arriva dalla terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, in corso di svolgimento sulle pedane del poligono coreano. Elia Sdruccioli, Giancarlo Tazza e Riccardo Filippelli hanno infatti concluso le loro fatiche rispettivamente in 15esima (120/125), 21esima (120/125) e 32esima piazza (119/125), distanti almeno due piattelli dal possibile ...

Pallavolo – Julio Velasco dice addio : Modena annuncia il riTiro dell’allenatore : Modena Volley annuncia l’addio di Velasco: termina la carriera dell’allenatore argentino “La decisione presa da Julio Velasco di chiudere la propria carriera da allenatore va accettata, come si accetta ciò che viene deciso da una persona che ha dimostrato, in ogni circostanza, enorme correttezza, professionalità, e passione. Velasco è stato, è e sarà per sempre un simbolo della nostra società e della nostra città ed è ...

Cdm Tiro a volo - bene Bacosi e Cainero : CHANGWON, COREA DEL SUD,, 10 MAG - Le super mamme del tiro a volo non deludono. Diana Bacosi e Chiara Cainero hanno conquistato l'argento ed il bronzo di Skeet nella terza Prova di Coppa del Mondo, portandosi a casa anche le due Carte Olimpiche in palio per i Giochi di Tokyo 2020. Insieme sul podio di Rio 2016, furono oro e argento, e ancora unite nel viaggio che porterà all'edizione ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Chiara Cainero e Diana Bacosi si qualificano alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nello skeet! : Sorride in maniera smagliante l’Italia del Tiro a volo: in un colpo solo nella finale dello skeet femminile della Coppa del Mondo di Changwon la nostra Federazione, grazie a Diana Bacosi e Chiara Cainero stacca entrambi i pass olimpici. Le azzurre terminano seconda e terza nella finale vinta dalla statunitense Kimberly Rhode. Le italiane possono gioire subito: le uniche avversarie per il pass olimpico erano le kazake Assem Orynbay e Olga ...

LIVE Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 in DIRETTA : Chiara Cainero e Diana Bacosi a caccia del pass olimpico nello skeet : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale dello skeet femminile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: in Corea del Sud Diana Bacosi e Chiara Cainero hanno chiuso rispettivamente al primo ed al terzo posto le eliminatorie e sono tra le sei che si giocheranno il successo finale e tra le quattro che si giocheranno le due carte olimpiche. Le due avversarie delle azzurre per la qualificazione a Tokyo 2020 saranno due ...