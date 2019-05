Tappa abruzzese del Giro d' Italia | Bilbao primo al traguardo dell' Aquila Conte ancora

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 17 maggio 2019) L'- I ragazzini, che pedalano e vincono, che sorridono alla fatica, oggi hanno sfiorato un altro colpaccio, sulla strada che s'inerpica verso L', 10 anni e un mese dopo il terremoto che la sconvolse, seminando morte e disperazione. Quello che poteva essere non è stato e così la 7/aè finita nelle mani (e nelle gambe) di Pello, uno spagnolo che ha già firmato unaal Delfinato e una al Tour of the Alps'anno scorso. Doveva essere la frazione di Ciccone, lo è diventata del corridore basco che a lungo ha duellato con Davide Formolo, Tony Gallopin e Mattia Cattaneo, prima di esultare sul podio situato a una manciata di metri dal duomo. Valerio Conti ha rischiato, nel corso di 185 chilometri intensissimi, di perdere la propria maglia rosa, ma alla fine è riuscito a conservarla con l'aiutoa ...

l_cisom : È accaduto anche questo nella tappa tutta abruzzese del Giro d'Italia. Il pubblico ha offerto gli arrosticini a cic… - cicciput68 : Giro d'Italia, tappa abruzzese ah ah - VirtuQuotidiane : È accaduto anche questo nella tappa tutta abruzzese del Giro d'Italia. Il pubblico ha offerto gli arrosticini a cic… -