“Stonewall | The Temple” | la mostra che ricorda i moti di protesta che avevano dato il via

optimaitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) Per i cinquant’anni di lotte per i diritti civili, Napolididi Stonewall che, nel 1969,il via alla rivoluzione LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexsual,Transgender, Queer). Lo fa sia attraverso il reportage di unafotografica: Thedi Vito Fusco - che sarà inaugurata venerdì 17 maggio, alle ore 17, negli spazi della casina Pompeiana in Villa Comunale - sia con la presentazione di un libro catalogo. Un’occasione non solo perre la giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia ma anche per incontrare due protagonisti di spicco della comunità LGBT americana: Kurt Kelly, proprietario del leggendario Stonewall Inn Pub di New York, tempio e locale storico in cui tutto ebbe inizio, e Tree Sequoia, veterano deidi Stonewall, bartender del pub e vera e propria memoria storica di quel 28 giugno 1969. “Cosa ...

ElisaRagogna : Domani in #sapienza ci vediamo per il secondo #pride organizzato da Link e Prisma! The first pride was a Riot… - vitofusco : Ci vediamo venerdi alla #VillaComunale di #Napoli presso la #CasinaPompeiana per la #mostra di #Stonewall the Templ… - vitofusco : Ci vediamo venerdi alla #VillaComunale di #Napoli presso la #CasinaPompeiana per la #mostra di #Stonewall the Templ… -