Sparatoria a Napoli | la piccola Noemi migliora sempre di più | ha ripreso ad alimentarsi

Sparatoria a Napoli : Armando Del Re resta in carcere : La decisione del gip del Tribunale di Siena contro l'autore dell'agguato in cui è rimasta ferita la piccola Noemi

Migliora Noemi - la bimba ferita nella Sparatoria a Napoli : avviata la riabilitazione : Sta meglio la piccola Noemi, la bimba ferita nella sparatoria a Napoli: “Il quadro clinico della piccola è stabile e in Miglioramento – riferisce il bollettino medico diffuso dall’ospedale Santobono di Napoli, dove la piccola è ricoverata – La bambina continua ad essere sedata e respira in autonomia con supporto di ossigeno. Già da ieri l’equipe di fisioterapisti ha avviato il programma per la riabilitazione. La ...

Noemi - la testimone alla Sparatoria di Napoli ha visto la targa : le prove che incastrano Del Re : Armando Del Re, il 28enne arrestato ieri in un autogrill della Siena-Bettolle perché accusato di avere compiuto l'agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi oltre a Salvatore Nurcaro, nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo, davanti al giudice per l

Napoli - parla l’accusato della Sparatoria che ha ferito Noemi : “Non c’entro niente”. Di Maio in visita alla bambina : “Non c’entro niente con questo fatto”. Sono le parole che Armando Del Re, l’uomo accusato di avere compiuto l’agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi, ha pronunciato durante l’udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, Buccino Grimaldi. Sarà Grimaldi, lunedì, a decidere se convalidare o meno il fermo ...

Sparatoria a Napoli e ferimento di Noemi - l’accusato : io non c’entro niente : «Non c’entro niente con questo fatto». Armando Del Re, accusato di avere compiuto l’agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi, si è difeso dinanzi al giudice per le indagini preliminari Buccino Grimaldi del Tribunale di Siena durante l’udienza di convalida del fermo. Il gip deciderà se convalidare o meno il fe...

Sparatoria Napoli - Noemi ha aperto gli occhi e ha chiesto le sue bambole : Noemi, la bimba ferita nella Sparatoria di piazza Nazionale una settimana fa, respira da sola e ha aperto gli occhi. La piccola, ricoverata nell'ospedale Santobono, è sveglia e...

Napoli - Noemi ha aperto gli occhi. La bimba ferita nella Sparatoria ha chiesto le sue bambole : Noemi, la bimba ferita nella sparatoria di piazza Nazionale una settimana fa, respira da sola e ha aperto gli occhi. La piccola, ricoverata nell'ospedale Santobono, è sveglia e...

Sparatoria a Napoli : catturato il presunto responsabile che ha ferito la piccola Noemi : Dopo una lunga caccia all'uomo è stato arrestato a Siena dalle forze dell'ordine il presunto responsabile della Sparatoria in cui è rimasta gravemente ferita, una settimana fa la piccola Noemi. Si ...

Napoli - Noemi respira da sola. La bimba ferita nella Sparatoria ha chiesto le sue bambole : Noemi, la bimba ferita nella sparatoria di piazza Nazionale una settimana fa, respira da sola. La piccola, ricoverata nell'ospedale Santobono, è sveglia e cosciente. Le sue prime...

Sparatoria a Napoli - Noemi si è svegliata. L'ospedale : «Respira da sola» : «Da questa mattinata la piccola Noemi è stata portata ad uno stato di sedazione non profonda e attualmente evidenzia una valida respirazione spontanea, supportata da ossigeno ad alti flussi, senza ...

Sparatoria Napoli - preso l'uomo che ha sparato a Noemi : «Link con la camorra». La bimba respira da sola : È stato arrestato, sette giorni dopo l'agguato a Napoli nel quale sono rimasti feriti la piccola Noemi e Salvatore Nurcaro, il presunto responsabile dell'agguato. Una svolta che...

Sparatoria a Napoli - preso l'uomo che ha sparato a Noemi : «Agguato ricollegato alla camorra» : È stato arrestato, sette giorni dopo l'agguato a Napoli nel quale sono rimasti feriti la piccola Noemi e Salvatore Nurcaro, il presunto responsabile dell'agguato. Noemi,...

Sparatoria a Napoli - fermato il fratello dell'assalitore : «Ha dato supporto logistico» - il video : Antonio, fratello di Armando Del Re , l'uomo che ha sparato a Napoli , in Piazza Nazionale, lo scorso 3 maggio , è stato fermato nell'hinterland napoletano, nei pressi di Nola: ha dato supporto ...

Sparatoria Napoli : Del Re fermato Senese : SIENA, 10 MAG - Sarebbe stato bloccato sulla Siena-Bettolle, in provincia di Siena, il presunto killer che venerdì scorso ha sparato a Napoli ferendo anche la piccola Noemi e un uomo, Salvatore ...