Sicurezza alimentare | sequestrati dal Nas oltre 4 quintali di prodotti ortofrutticoli

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 17 maggio 2019) Pescara - In azione, dall’alba, i Carabinieri del Nas di Pescara, in collaborazione con i Carabinieri forestali di Pescara, con il Nucleo ispettorato lavoro dell’Arma di Chieti e Pescara e con i militari della locale Stazione, anche con l’ausilio di un elicottero. Il maxi controllo è avvenuto all'interno del mercato ortofrutticolo di Cepagatti, finalizzato a svolgere accertamenti sulla filiera produttiva e distributiva deiSottoposti a controllo numerosi produttori primari ed operatori,ad una novantina di automezzi per il trasporto delle merci. Nel corso dell’ispezione sono state riscontrate carenze igienico sanitarie e violazioni in materia di tracciabilità degli alimenti e sull’utilizzo dei mezzi di trasporto non idonei. Sottoposti a sequestro circa quattrodi merce priva dei documenti necessari. Il Nil ha avviato verifiche sui dipendenti di ...

terranuovaong : RT @ActionAidItalia: Cooperazione allo sviluppo: in ambito di sicurezza alimentare servono politiche coerenti con le raccomandazioni del Co… - msdimartino : #consorzi di #tutela, i chiarimenti dell'#esperto ?????????????? #maristelladimartino #pianetagourmet #food #tracciabilita… -