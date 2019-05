Scoperto il meccanismo dell’attività antitumorale dei broccoli

Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Da decenni è nota l‘attivitàdell’indol-3-carbinolo, un composto naturale presente nelle crucifere (es., cavoletti di Bruxelles, cavolfiori, cime di rapa). Oltre che come, questo composto è stato descritto per avere diverse altre proprietà farmacologiche. Ora, presso al Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, un team di ricercatori guidati da un ricercatore di origine italiana, Pier Paolo Pandolfi, hache questo composto naturale blocca un enzima chiamato WWP-1, una specie di “tallone di Achille” di molti tumori. L’azione su questo enzima potrebbe spiegare l’attivitàdelle crucifere. Un enzima che blocca un oncosoppressore Per comprendere la scoperta effettuata da Pandolfi - direttore dei Cancer Center e Cancer Research Institute presso il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston - bisogna partire da un gene PTEN, ...

