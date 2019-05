Sarri-Juve | ancora prematuro | l’ex tecnico del Napoli non è così vicino come si dice

Pedullà : Sarri al 70% via dal Chelsea - la Juventus pensa anche a lui : Alfredo Pedullà è uno dei giornalisti più vicini a Maurizio Sarri. È tra i più attendibili sui movimenti e i pensieri dell’ex allenatore del Napoli. E oggi, sul suo blog, Pedullà dà due notizie a proposito del tecnico toscano. La prima è che le percentuali di addio di Sarri al Chelsea sono superiori al 70%. anche in caso di vittoria dell’Europa League. A Londra è avvenuto il fenomeno uguale e contrario a quello riscontrato a Napoli. ...

Palmeri : ‘Se si realizzasse il Sarrismo alla Juventus - davvero nulla sarebbe improbabile’ : In casa Juventus oggi finalmente si è fatta chiarezza sul futuro di Massimiliano Allegri che dalla prossima stagione non sarà più l’allenatore dei bianconeri. Di questo evento e dei possibili sostituti ha parlato Tancredi Palmeri sul sito dell’agenzia di scommesse Snai. I possibili sostituti di Allegri Dopo settimane di tira e molla e i primi due incontri, il terzo (i cui protagonisti sono stati Agnelli, Paratici, Nedved e lo stesso tecnico) è ...

Juventus - per il nuovo allenatore si fanno i nomi di Pochettino - Sarri e Mourinho (RUMORS) : La Juventus è ufficialmente in cerca di un nuovo allenatore per la stagione 2019/2020. Dopo la nota odierna del club bianconero in cui è stata comunicata la separazione dall'attuale tecnico Massimiliano Allegri, la dirigenza della "Vecchia Signora" inizierà al più presto a valutare alcuni profili tecnici. Al prossimo trainer, in primis, verrà chiesto di concentrare la maggior parte degli sforzi sulla conquista della Champions League, un trofeo ...

Pedullà - clamorosa ipotesi di mercato : “Futuro Ancelotti alla Juve? Non lo escludo! Sarri via dal Chelsea al 55% - Hysaj può seguirlo. Su Almendra…” : Clamoroso scenario di mercato ipotizzato da Pedullà: Ancelotti-Juve Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia e firma del Corriere dello Sport è intervenuto a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” fa un’ipotesi che riguarda il futuro di Ancelotti la probabile richiesta che può fargli il club bianconero : “Quando devi cambiare 4 o 5 giocatori oppure l’allenatore, decidi di cambiare allenatore. E’ ...

Juventus - Allegri via : corsa a quattro per la panchina - Inzaghi risale - idea Sarri : Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Lo ha comunicato lo stesso club bianconero attraverso una nota sul suo sito ufficiale, i perché dell’addio verranno spiegati domani in una conferenza stampa congiunta con il presidente Andrea Agnelli. C’è chi mormora che sia stato il mercato il punto in cui si è arrivati allo strappo con visioni profondamente diverse tra il tecnico, pronto alla rivoluzione con ...

Sarri-Juventus - salgono le quotazioni dell’ex Napoli : Quella che era una piccola vocina, inizia a raggiungere un volume sempre più alto. Sarri-Juventus per la successione di Massimiliano Allegri. Sarri-Juventus – Stando a quanto pubblicato da Tuttosport si rifà al “chi vivrà, vedrà” enunciato a Pavel Nedved nel prepartita di Roma-Juventus. Secondo il quotidiano non è possibile la permanenza del tecnico toscano senza un prolungamento del contratto. Le parti si incontreranno ...

Sui giornali spunta l’ipotesi Sarri per la panchina della Juve : Nel toto-panchina bianconero spunta a sorpresa, accanto a quelli già fatti, un nuovo nome, quello di Maurizio Sarri. La Gazzetta dello Sport esamina i motivi dell’insoddisfazione nei confronti della stagione della Juventus. A parte l’eliminazione dalla Champions, quello che ha convinto meno, quest’anno, è stato il livello di gioco del club di Agnelli. Questo farebbe ipotizzare la ricerca, per il dopo Allegri, di un allenatore ...

Rivoluzione Juve : se va via Allegri - da Guardiola a Sarri : TORINO - In quella specie di 'Indovina chi?' applicato alla panchi- na della Juventus che tiene o in questi giorni, la tessera con il volto di Antonio Conte sembra ormai definitivamente abbassata, ...

Calciomercato Juventus - 4 nomi per sostituire Allegri : tra questi anche Sarri (RUMORS) : Sono ore molto importanti in casa Juventus, dal momento che la dirigenza bianconera appare sempre meno convinta di confermare Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Il tecnico livornese, inoltre, è corteggiato dal Paris Saint Germain, che gli avrebbe offerto un contratto da quindici milioni di euro a stagione, ovvero al doppio di quello che guadagna al momento a Torino. Nelle ultime ore è stato accostato alla Juventus Antonio Conte, ma ...

CLAMOROSO – Ipotesi Sarri alla Juve per il dopo Allegri : Il quotidiano Tuttosport ripercorre le vicende legate al futuro della panchina Juventina. Tra le Ipotesi la più clamorosa è quella di Maurizio Sarri alla Juve Sarri alla Juve – Sul quotidiano torinese si leggono sia smentite che apparenti conferme sul divorzio tra Allegri e la Juventus. La smentita del club “Le voci di un vertice prima, poi sempre più galoppanti quelle di un divorzio fra Massimiliano Allegri e la Juventus. Fino ...

Kantè Juventus – La Juventus è determinata a rinforzare molto il suo centrocampo in vista della prossima stagione. L'arrivo di Ramsey non sarà il solo in mediana, i bianconeri in particolare sognano un altro nome dalla Premier League. Ormai è chiaro, quest'estate la Juventus ha dichiarato guerra aperta al Real Madrid sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo.

Sarri : «Il Napoli prima di me finì a -24 dalla Juve» : Come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, dopo l’andata della semifinale di Europa League, conclusa con un incoraggiante 1-1, Sarri è apparso molto più disteso di quanto non fosse negli ultimi tempi sulla panchina del Chelsea “Ma i vertici del club gli permetteranno di sviluppare il suo progetto?” Questo è l’interrogativo adesso. L’allenatore toscano si è giustificato «In un campionato così competitivo non è facile ...

HIGUAIN JUVENTUS- Intervistato ai microfoni della "BBC", Maurizio Sarri ha colto l'occasione per sottolineare il prossimo futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita, salvo clamorosi colpi di scena, non farà ritorno alla Juventus e resterà ancora al Chelsea. Uno scenario che potrebbe ribaltarsi completamente in estate, ma che, ora come ora, sembrerebbe esser indirizzato verso la