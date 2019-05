Roma | a tutto Kolarov | il ritiro di De Rossi ed il peso sulle spalle di Florenzi

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Aleksanderha parlato della sua permanenza alla, ma anche dell’addio del capitano giallorosso DeAleksander, terzino della, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato della situazione della squadra capitolina, da Daniele De, capitano della squadra, agli attacchi che subisce dai tifosi gialloper il suo trascorso alla Lazio. Sulla situazione della, il serbo dice che “i primi responsabili siamo noi, però anche i giocatori devono essere messi nella condizione di dare il massimo. Non è un caso se la Juve vince il campionato da otto anni”. Sugli attacchi dei tifosi dellae le scritte sotto casa: “Da noi in Serbia si dice che non si può essere più cattolici del Papa, io sono qui da due anni e non posso convincere inisti che sononista, ma ogni volta che scendo in campo cerco di dare il massimo: a ...

Kevin_strootman : Grazie di tutto capitano. Sei sempre stato un esempio per me è per la squadra. Un vero leader e più importante un g… - RedRonnie : Van Gogh che in realtá è @BiagioAntonacci con accanto la ragazza con l’orecchino di perla che in realtá è… - ToniRuediger : Grazie di tutto Daniele ??? Capitano. Legend. Leader. All the best for your future Bro ???? #DDR #Hustle… -