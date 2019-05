Rita Dalla Chiesa | il dramma in famiglia | “È stato uno choc ancora più violento

La prof sospesa per il video sul duce : «Allontanarmi dalla scuola è la feRita più grande» : Rosa Maria Dell’Aria sospesa per un video realizzato dai suoi alunni di un classe di una scuola di Palermo, in cui si confrontavano le leggi razziali al decreto sicurezza

La prof sospesa per il video su Salvini : «Allontanarmi dalla scuola è la feRita più grande» : Rosa Maria Dell’Aria sospesa per un video realizzato dai suoi alunni di un classe di una scuola di Palermo, in cui si confrontavano le leggi razziali al decreto sicurezza

Rita Dalla Chiesa : “La morte di mia madre? Choc più violento della perdita di mio padre” - : Alessandro Zoppo La conduttrice, ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane”, ha parlato per la prima volta della scomparsa di sua mamma: “Ne parlo difficilmente, perché se n’è andata troppo presto” Rita Dalla Chiesa è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1 e ha parlato per la prima volta apertamente della morte di sua madre. La conduttrice, figlia primogenita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso a ...

Ranieri sta con De Rossi : "MeRitava un comportamento diverso dalla Roma" : “A Daniele, essendo il capitano e una persona storica qui, forse andava detto in un’altra maniera e dargli il modo di pensare bene, invece questo modo non gli è stato dato. Per una figura così importante, e avendo i tifosi della Roma un amore sviscerato per la propria squadra, una considerazione più attenta avrebbe consigliato magari un altro comportamento”. Così il tecnico Claudio Ranieri sulle ...

Rita Dalla Chiesa ricorda i genitori : “La loro morte? Un trauma fortissimo” : Rita Dalla Chiesa racconta il dolore per la morte dei genitori a Storie Italiane. La giornalista ricorda il papà e la mamma Ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele, Rita Dalla Chiesa ricorda e racconta i suoi genitori. La vita della giornalista è stata segnata Dalla morte della mamma, scomparsa prematuramente giovanissima, e dall’assassinio del […] L'articolo Rita Dalla Chiesa ricorda i genitori: “La loro morte? Un trauma ...

Rita Dalla Chiesa a Storie Italiane : “Ho subìto uno shock violento…” : Storie Italiane, Rita Dalla Chiesa: “La morte di mia madre è stato uno shock violento” Si è raccontata a cuore aperto con una lunga e toccante intervista rilasciata ad Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 16 maggio 2019, Rita Dalla Chiesa, durante la quale ha ripercorso la sua carriera, ma ha parlato anche molto della sua vita privata, in particolar modo dei momenti difficili vissuti dopo la scomparsa ...

Jeremy Kyle show - concorrente smascherato dalla macchina della verità si suicida : sospeso il programma : C' era una volta la tv spazzatura. Quella che metteva i panni sporchi in diretta tv, magari all'ora di cena. Coppie, intere famiglie, amici e parenti a litigare a favore di telecamera. Un fenomeno nato in Usa, che ha avuto il suo apice con lo show di Jerry Springer (1991), dove gli ospiti sono spess

Non è l'Arena - Rita Dalla Chiesa zittisce la contestatrice di Giletti : "Se lo ricorda mio padre?" : A Non è l'Arena, nella puntata speciale in diretta da Mezzojouso condotta da Massimo Giletti su La7, era presente in collegamento anche Rita Dalla Chiesa. Nel dettaglio, punta il dito contro le persone raccolte nella piazza del paese siciliano, che più volte hanno contestato Giletti. La Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa difende Nunzia De Girolamo dal M5s : "La gente si ammazza e voi pensate a lei?" : Sull'ex ministro Nunzia De Girolamo si è scatenato un durissimo dibattito a metà tra televisione e politica, dopo che Luigi Di Maio si è detto contrario all'ipotesi che le venga affidata la conduzione di Linea verde su Rai 1. A difesa della concorrente di Ballando con le stelle, tra le altre, è inte

PEPPINO IMPASTATO - UCCISO DALLA MAFIA 41 ANNI FA/ La battaglia per verità e giustizia : PEPPINO IMPASTATO UCCISO DALLA MAFIA 41 ANNI fa, video. Chi era il militante di sinistra, la battaglia della famiglia per verità e giustizia.

Salvini a 'Otto e mezzo' - Dalla Chiesa contro Gruber : “L'intervista più irRitante nella storia del programma" : La giornalista ha criticato la collega di La7 per il modo in cui ha intervistato il vicepremier ospite della sua...

Matteo Salvini da Lilli Gruber - Rita Dalla Chiesa sbotta : 'L'intervista più irritante della storia' : A Rita Dalla Chiesa non è piaciuta l'intervista di Otto e Mezzo a Matteo Salvini. Su Twitter, l'opinionista televisiva si è scagliata contro Lilli Gruber con una serie di commenti nella quale la mette ...

Rita Dalla Chiesa contro la Gruber : 'Intervista a Salvini - la più irritante della storia' : C’erano pochi dubbi sul fatto che l’intervista di Lilli Gruber a Matteo Salvini promettesse scintille. Gli screzi che avevano anticipato l’evento non avevano fatto che confermare le previsioni. E, nel corso di Otto e mezzo, è andata in scena un vero e proprio duello dialettico tra il Ministro dell'Interno e la conduttrice del programma di La 7. Il contraddittorio riservato al leader del Viminale è stato particolarmente forte e non sono mancati ...

Rita Dalla Chiesa contro Lilli Gruber dopo la pungente intervista a Matteo Salvini : A Rita Dalla Chiesa non è piaciuta l'intervista di Otto e Mezzo a Matteo Salvini. Su Twitter, l'opinionista televisiva si è scagliata contro Lilli Gruber con una serie di commenti nella quale la mette ...