Quanta acqua beve un tennista

(Di venerdì 17 maggio 2019) Questo fine settimana si terranno a Roma le fasi finali degli Internazionali di Tennis, il torneo in terra battuta a cui stanno partecipando i più importanti atleti del circuito mondiale. Se la vittoria passa dai minimi dettagli, sicuramente gli atleti che arriveranno in finale conosceranno bene l’importanza di una corretta idratazione per non compromettere le proprie prestazioni agonistiche. Per questo, ci sono delle regole da seguire. E’ quanto riporta In a Bottle (www.inabottle.it) in un focus sul rapportoe tennis in occasione delle finali del più importante torneo di Tennis in programma in Italia. I ricercatori dell’USTA Sport Science indicano che una non corretta idratazione può influenzare le prestazioni di un giocatore di tennis in meno di un’ora. La disidratazione del 3% o più del peso corporeo può provocare nell’atleta un aumento della temperatura corporea interna ...

