Palermo | sit-in per la prof sospesa al grido di Bella ciao

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Luca Sablone Presenti anche i rappresentanti dell'Anpi e il sindaco Leoluca Orlando: striscioni a favore di Rosa Maria Dell'Aria Circa trentaessori si sono radunati davanti al ministero della Pubblica istruzione, in viale Trastevere, per supportare la docente diper non aver prestato attenzione sul lavoro dei propri alunni che hanno paragonato le misure del decreto sicurezza alle leggi razziali del ’38. Garofano all’occhiello e rose rosse in mano: così gli insegnanti hanno risposto all'appello lanciato da Christian Raimo. L'assessore alla Cultura del III Municipio di Roma l'ha definita una protesta "in segno di lutto". "Questo non dovrà più accadere. La vicenda delladici riguarda tutti, è un fatto gravissimo, un altro attacco alla scuola pubblica", ha concluso lo scrittore. Tra i presenti anche Laura Marvasi, ex docente di Latino e Greco: ...

RaiNews : Diventa un caso la sospensione della docente di Palermo. Stamane sit in di solidarietà. L'insegnante: 'Ho sempre la… - TgrSicilia : #Palermo, mobilitazione in difesa della #docente sospesa - cinziatirrito : RT @RaiNews: Diventa un caso la sospensione della docente di Palermo. Stamane sit in di solidarietà. L'insegnante: 'Ho sempre lavorato per… -