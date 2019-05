MotoGp – Vinales in fiducia a Le Mans | “abbiamo visto la vera Yamaha | mi sento a mio agio”

MotoGp – L’incertezza di Danilo Petrucci : “caduta? Vi spiego cos’è successo. Marquez e Vinales troppo veloci” : Danilo Petrucci analizza la sua giornata odierna fra caduta e distacco da Marquez e Vinales, apparsi troppo veloci Un buon sesto posto ma anche una brutta caduta per Danilo Petrucci nelle Fp2 di Le Mans. Sul tracciato francese il pilota Ducati si è piazzato sesto, alle spalle del compagno di scuderia Dovizioso, facendo registrare però un sostanziale distacco da Vinales e Marquez, apparsi più veloci. Intervistato dopo le Fp2 da Sky Sport, ...

MotoGp – Fp1 terminate in Francia - Meregalli analizza il lavoro Yamaha : “Vinales ha fatto un bel turno e sul problema di Vale…” : Dalla soddisfazione per il lavoro di Vinales al problema di Valentino Rossi: Maio Meregalli analizza la prima sessione di prove libere del Gp di Francia E’ terminata la prima sessione di prove libere del Gp di Francia: è Fabio Quartararo, davanti al suo pubblico, a segnare il crono migliore. Il francese del Team Petronas ha chiuso le sue prove davanti a Dovizioso e Petrucci, appena fuori dal ‘podio’ invece Maverick ...

Maverick Vinales MotoGp - GP Francia 2019 : “Finalmente mi sento bene con la M1 - domenica voglio minimo il podio” : Maverick Vinales è apparso decisamente fiducioso nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Dopo il podio conquistato a Jerez de la Frontera, la speranza del pilota della Yamaha è che il peggio sia stato messo alle spalle in questo primo scorcio di stagione dove, oggettivamente, ha lasciato per strada punti importanti. Le sue parole lo confermano: “Il fine ...

MotoGp - Vinales fiducioso per il Gp di Francia : “siamo migliorati grazie agli ultimi test” : Maverick Vinales ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del weekend di gare in Francia: i test Yamaha fanno ben sperare “Il risultato di Jerez porta nel team tanta fiducia. E’ stato molto importante per noi tornare sul podio. Abbiamo pagato diversi secondi nei GP precedenti a causa della partenza, non abbiamo mai espresso il nostro massimo potenziale. Porta tanta fiducia nel team, fondamentale. Nei test siamo migliorati ...

MotoGp - Meregalli si fida di Viñales e Valentino Rossi : “il Gp di Le Mans? Sappiamo che…” : In vista del pRossimo Gran Premio di Le Mans, Maio Meregalli ha espresso le proprie considerazioni svelando gli obiettivi della Yamaha Il circus di MotoGp si appresta a sbarcare in Francia, dove nel pRossimo week-end va in scena il Gp di Le Mans. La Yamaha punta forte sull’appuntamento francese, considerando che il circuito d’Oltralpe ben si adatta alle caratteristiche della M1 e, al tempo stesso, a quelle di Valentino Rossi e ...

MotoGp – Vinales positivo in vista di Le Mans : “arrivare 3° a Jerez mi ha dato una buona spinta di fiducia” : Maverick Vinales arriva fiducioso e positivo a Le Mans: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp di Francia E’ tutto pronto a Le Mans per il quinto appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i piloti non vedono l’ora di tornare in pista dopo il Gp di Spagna ed il seguente giorno di test a Jerez de la Frontera, per battagliare nuovamente in sella alle loro moto. Marquez andrà a caccia di conferme, mentre ...

MotoGp – Test Jerez - Viñales sorride : “non sono preoccupato in vista di Le Mans - mi sento al top” : Il pilota dello spagnolo ha parlato dei Test svolti oggi a Jerez, esprimendo il proprio punto di vista sul risultato ottenuto Meno di 24 ore dopo il Gran Premio, Maverick Viñales e Valentino Rossi sono tornati in pista a Jerez per il Test ufficiale. Hanno ripreso lo sviluppo della M1, provando nuove soluzioni elettroniche e conquistando rispettivamente il quinto e il diciassettesimo posto nella classifica di oggi. AFP/LaPresse Incoraggiato ...

MotoGp - Marquez domina a Jerez davanti a Rins e Viñales : tutte le FOTO della festa spagnola [GALLERY] : Tre spagnoli sul podio del Gp di Jerez, vinto da Marc Marquez davanti ai connazionali Rins e Viñales Marc Marquez si lascia alle spalle la scivolata di Austin e torna a vincere nel Gp di Spagna, quarto appuntamento del mondiale MotoGp. Il catalano, partito dalla terza posizione in griglia, prende la testa della corsa alla prima curva per restarci fino alla bandiera a scacchi. Salgono sul podio con il leader iridato i connazionali Alex Rins ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Spagna 2019 : “Potevo fare di più - Vinales è salito sul podio. Gara condizionata dalle qualifiche” : Valentino Rossi si è reso protagonista di una bella rimonta durante il GP di Spagna 2019, dalla tredicesima piazzola sulla griglia di partenza è riuscito a risalire fino al sesto posto limitando i danni in sella alla sua Yamaha. Il Dottore ha faticato per tutto il weekend e il risultato finale non può soddisfarlo completamente anche se è riuscito a salvarsi, ora Marc Marquez è a nove punti di distacco nella classifica del Mondiale. Il centauro ...