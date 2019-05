Manchester City | Sterling ‘smaschera’ Guardiola | “vi dico cosa ci ha costretti a fare per

Fa Cup - Manchester City favoritissimo dalle quote : il Watford paga 12 volte la posta : Manchester City-Watford – Il Manchester City sovrasta il Watford nelle previsioni degli analisti di Stanleybet sulla finale di Fa Cup in programma domani. La squadra di Guardiola è favoritissima a 1,20 come riporta Agipronews. La vittoria della squadra di Pozzo paga 12 volte la posta. Il pareggio è dato a 6,75. Dopo dieci vittorie consecutive sugli Hornets e i 48 punti di differenza al termine di questa Premier League, sembra ...

Il Manchester City è stato rinviato a giudizio per le presunte violazioni del Fair play finanziario : Il Manchester City è stato deferito al collegio giudicante della Commissione di controllo finanziario della UEFA — l’organo che vigilia sul rispetto del Fair play finanziario — al termine dell’inchiesta sulle origini di alcune entrate del club. L’inchiesta era stata aperta

Manchester City - i calciatori sfottono il Liverpool cantando un coro della Kop [VIDEO] : Sconfitti e beffati. Il Liverpool non è riuscito a scavalcare il Manchester City in Premier League, i ragazzi di Guardiola si sono così aggiudicati il trofeo all’ultima giornata. Ma per i reds, che potrebbero comunque coronare la loro splendida stagione con la vittoria della Champions League, arriva anche lo sfottò di De Bruyne compagni. I calciatori del City prendono infatti in giro i rivali in campionato, come dimostra un video che ...

Manchester City - Kompany non le manda a dire a Bernardo Silva : “lui capitano? Prima sia meno pagliaccio” : Il difensore del Manchester City ha rifilato una frecciata al suo compagno di squadra, accusandolo di essere a metà tra leader e clown Undici anni con il Manchester City, Vincent Kompany sa cosa voglia dire giocare con quella maglia addosso. Il gol contro il Leicester è valso quasi mezza Premier League, permettendogli di aumentare le proprie chances di rinnovare con il club inglese. AFP/LaPresse Interrogato ai microfoni di RMC Sport, il ...

Champions - il Manchester City rischia l’esclusione : il comunicato del club : Secondo fonti del New York Times il Manchester City rischia l’esclusione dalla Champions League per la violazione delle norme relative al fair play finanziario. Il club ha pubblicato una nota sul proprio sito: “Il Manchester City FC collabora pienamente e in buona fede in merito all’inchiesta in corso presso il club Financial Control Body (CFCB) – sottolinea il comunicato dei Cityzens -. La società confida ...

Manchester City-Cancelo : offerti alla Juventus 60 milioni : Manchester CITY CANCELO – Potrebbe essere, a sorpresa, uno dei maggiori indiziati a lasciare la Juventus. I bianconeri, qualora Allegri dovesse rimanere alla guida della squadra, potrebbero sacrificare sull’altare del mercato Joao Cancelo. Il terzino portoghese, 8 assist e un gol in campionato, è fortemente seguito dal Manchester City. I campioni d’Inghilterra, secondo quanto trapela, […] L'articolo Manchester ...