La SEMIFINALE di #Amici18 | sabato in prima serata su Canale 5!

wittytv

(Di venerdì 17 maggio 2019) Domani,18 maggio, in, appuntamento imperdibile con ladi! Sono rimasti in gara a contendersi la Finale: Alberto Urso, Giordana Angi e Tish (cantanti) e Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo (ballerini). Sul palco in qualità di ospite d’eccezione della puntata: lo straordinario Renato Zero, che torna per coinvolgere i ragazzi in nuove “Prove artistiche impossibili”. La giuria speciale di questa puntata è composta da: l’attrice e conduttrice Sabrina Ferilli, l’amata conduttrice Tv Antonella Clerici, la cantante e attrice Romina Power, il poeta del rap J-Ax e la regina del rock Loredana Berte’. Seguite “Amici” su: Instagram Facebook Twitter hashtag ufficiale

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.