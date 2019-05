La Procura avvia un’indagine per lo striscione anti Salvini

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Ignazio Riccio I magistrati, dando seguito alla denuncia della Digos, stanno investigando per turbativa elettorale Ancora strascichi e polemiche per la visita del ministro Mattei, dieci giorni fa, in Campania, in occasione del tour elettorale della Lega. Ladella Repubblica di Salerno ha apertoper loapposto su un balcone di un’abitazione salernitana contro il vice premier. I magistrati, dando seguito alla denuncia della Digos, stanno investigando per turbativa elettorale. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti ci sono due giovani del luogo, che hanno chiesto alla proprietaria dell’appartamento di poter esporre losul balcone con la scritta: “Questa Lega è una vergogna”, a pochi metri dalla piazza dove si è svolto il comizio del ministro. Il 7 maggio il cartello, appena scoperto, fu fatto rimuovere dalla polizia. ...

