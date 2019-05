La Corrida | Milly Carlucci ha difficoltà a camminare Carlo la aiuta

lanostratv

(Di venerdì 17 maggio 2019)Contia La, per un problema al piede. Lei: “Piedone!” Non è ancora del tutto passato il problema al piede, dovuto al piccolo infortunio cheha avuto di recente, nonostante il quale, però, è riuscita a condurre senza problemi Ballando con le stelle. E stasera, ospite diConti nell’ultima puntata de La2019, la conduttrice entrando in studio ha ironizzato sull’accaduto. “Domani sera non andrà in onda con Ballando con le stelle, per via dell’Eurovision Song Contest, ma tornerà con due puntate venerdì e sabato prossimo. E lei è la protagonista assoluta:!” ha affermatoConti presentando la collega che, arrivando sul palco con qualche, ha ripetuto scherzosamente più volte: “Piedone… piedone… Vado con calma, lo sai perchè!”....

