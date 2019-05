Juventus | i nomi dei bookies per il dopo Allegri | in lizza il sogno Guardiola e il remake

Nuovo allenatore Juventus - tutti i nomi per il dopo Allegri : da Guardiola a Conte - ecco le quote dei favoriti : Dal sogno Guardiola al remake Conte-Deschamps, ecco tutti i papabili al posto di Nuovo allenatore della Juventus: le quote di Planetwin365 dopo la nota ufficiale che conferma il divorzio tra Juventus e Allegri, si susseguono già i rumors e le indiscrezioni su chi potrebbe occupare la panchina vacante per la prossima stagione. Secondo gli analisti Planetwin365, in testa alle previsioni ci sarebbe Pep Guardiola, fresco di scudetto con il ...

Juventus - per il nuovo allenatore si fanno i nomi di Pochettino - Sarri e Mourinho (RUMORS) : La Juventus è ufficialmente in cerca di un nuovo allenatore per la stagione 2019/2020. Dopo la nota odierna del club bianconero in cui è stata comunicata la separazione dall'attuale tecnico Massimiliano Allegri, la dirigenza della "Vecchia Signora" inizierà al più presto a valutare alcuni profili tecnici. Al prossimo trainer, in primis, verrà chiesto di concentrare la maggior parte degli sforzi sulla conquista della Champions League, un trofeo ...

Panchina Juventus - due nomi per il post-Allegri : ecco quali : Panchina Juventus – La stagione sta per terminare e la Juventus, con due titoli su quattro disponibili (Supercoppa italiana e Scudetto) sta già pianificando la prossima annata. Tante sono le cose ancora in ballo per la prossima stagione ma la più importante al momento risulta essere la questione “Panchina”. Il futuro di Allegri verrà deciso […] More

Calciomercato Juventus - tre nomi per il post-Allegri : tra questi Deschamps : L'atteso faccia a faccia tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli è diventato ormai una vera e propria telenovela. I due dovrebbero incontrarsi questa settimana e in ballo c'è la conferma del tecnico livornese sulla panchina della Juventus, anche se la sensazione è che i due si separeranno. L'allenatore toscano, inoltre, sarebbe già stato contattato dal Paris Saint Germain, che sta seriamente pensando di esonerare Thomas Tuchel, dopo l'ennesima ...

Mercato Juventus - da Romagnoli ad Alderweireld : tutti i nomi per la difesa : Mercato Juventus – La Juventus ha deciso di anticipare i tempi e nell’ottica di un restyling profondo in difesa è intenzionata a portare subito a Torino il giovane Romero già acquistato dal Genoa. Ma non solo. I bianconeri vorrebbero affiancargli infatti un altro centrale più esperto, pronto fin da subito ad ereditare il posto di Andrea Barzagli e partire […] More

CR7 avrebbe suggerito alcuni nomi per rinforzare la Juventus : fra questi ci sarebbe Pogba : Queste sono ore molto calde in casa Juventus. Infatti, tiene banco la questione allenatore ed i tifosi sono in attesa di capire se verrà confermato Massimiliano Allegri oppure se si andrà incontro ad un cambiamento. Oltre al nome del tecnico tiene banco anche il mercato e i nomi accostati alla Juve sono moltissimi. In particolare dalla Spagna, spiegano che Cristiano Ronaldo potrebbe aver presentato ad Andrea Agnelli una lista di sei nomi che ...

Calciomercato Juventus - 4 nomi per sostituire Allegri : tra questi anche Sarri (RUMORS) : Sono ore molto importanti in casa Juventus, dal momento che la dirigenza bianconera appare sempre meno convinta di confermare Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Il tecnico livornese, inoltre, è corteggiato dal Paris Saint Germain, che gli avrebbe offerto un contratto da quindici milioni di euro a stagione, ovvero al doppio di quello che guadagna al momento a Torino. Nelle ultime ore è stato accostato alla Juventus Antonio Conte, ma ...

Pochettino-Juventus - binomio possibile : arriva la rivelazione del tecnico! : POCHETTINO JUVENTUS- News, scossoni e potenziali cambiamenti. La Juventus resta vigile sul fronte mercato allenatori e si prepara a dire addio ad Allegri. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Allegri avrebbe deciso di chiudere con un anno d’anticipo la sua esperienza alla Juventus. Un divorzio annunciato, il quale potrebbe concretizzarsi nel giro dei […] More

Juventus - Massimiliano Allegri all'addio : non solo Antonio Conte - i nomi in lizza per la successione : Tutto come previsto, in verità, perché alle parole di Andrea Agnelli dopo l'eliminazione dalla Champions League contro l'Ajax avevano creduto davvero in pochi: Massimiliano Allegri, quasi sicuramente, a breve non sarà più l'allenatore della Juventus. L'incontro in programma tra mister e presidente d

Calciomercato Juventus - il PSG punta Pjanic : da Milinkovic-Savic al sogno Pogba - tutti i nomi per sostituirlo : Miralem Pjanic finisce nel mirino del PSG e la Juventus prepara una lista di possibili sostituti: da Milinkovic-Savic a Pogba, passando per Rabiot e Ndombele, ecco tutti i nomi per rimpiazzare il centrocampista bosniaco Mentre le altre big della Serie A sono alle prese con un caldissimo finale di stagione, la Juventus, già Campione d’Italia con largo anticipo, ha tutto il tempo per pianificare il suo mercato estivo. Il PSG avrebbe ...

Chiesa-Juventus - binomio concreto : ci sarà un doppio sacrificio : CHIESA JUVENTUS- Federico Chiesa vestirà bianconero. Una profezia che potrebbe concretizzarsi nel giro di pochi mesi in concomitanza con l’apertura della prossima finestra di mercato estivo. L’attaccante della Fiorentina resta il primo chiaro obiettivo di Paratici in vista dell’estate. Circa 70 milioni la richiesta della società viola, la Juventus vorrebbe giocare leggermente al ribasso per […] More

Juventus - la calda estate di Paratici. I nomi : da De Ligt a Rabiot : I lavori sono in pieno corso, su due vie, in apparenza, parallele. La Juve agisce su tantissimi tavoli per avviare le trattative più disparate e i riscontri per Fabio Paratici meritano continui ...

Calciomercato Juventus - i nomi di mercato arrivano dal Portogallo : Calciomercato Juventus – La Juventus non smette mai di cercare sul mercato e Paratici è sempre al lavoro per costruire la squadra del futuro. In un periodo in cui si discute riguardo la permanenza sulla panchina di Massimiliano Allegri, la società sta sondando dunque alcuni dei talenti che, quest’anno, hanno dimostrato di essere pronti per […] L'articolo Calciomercato Juventus, i nomi di mercato arrivano dal Portogallo proviene ...

Rivoluzione in vista per la Juventus - i possibili nomi in uscita : La Juventus nel prossimo mercato estivo potrebbe perdere ben cinque calciatori importanti, a riferirlo è la redazione di SportMediaset. I nomi sarebbero quelli di Pjanic, Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro e Cuadrado. In aggiunta, resta sempre da valutare il futuro di Dybala, da cui potrebbe arrivare un tesoretto prezioso per rinforzare il centrocampo con Eriksen. Acque agitate alla Continassa. Chiuso il capitolo scudetto, la Juve si ...