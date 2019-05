Il video su Salvini e Mussolini realizzato dagli studenti di Palermo in occasione della

Il caso dell'insegnante di Palermo sospesa per un video su Salvini : Infuriano le polemiche dopo la sospensione per 15 giorni di una docente di Italiano dell'Industriale Vittorio Emanuele III di Palermo, cui viene contestato di non avere controllato preventivamente il lavoro dei suoi alunni che, in occasione della Giornata della memoria del 27 gennaio, avevano presentato un video nel quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali al Decreto sicurezza del ministro dell'Interno. Dopo segnalazioni anche ...

La prof sospesa per il video su Salvini : «Allontanarmi dalla scuola è la ferita più grande» : Rosa Maria Dell’Aria sospesa per un video realizzato dai suoi alunni di un classe di una scuola di Palermo, in cui si confrontavano le leggi razziali al decreto sicurezza

Palermo - studenti mostrano video che equipara leggi razziali al dl sicurezza di Salvini : prof sospesa : Nel Giorno della Memoria, lo scorso 27 gennaio, hanno proiettato in aula un video in cui si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo Salvini. E la prof di italiano che doveva vigilare su di loro, Rosa Maria Dell’Aria, è stata accusata di non averlo fatto. La conseguenza per l’insegnante dell’istituto industriale Vittorio Emanuele III di Palermo, in servizio nella scuola ...

