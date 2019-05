Ieoh Ming Pei è morto | chi era l’architetto della piramide del Louvre

termometropolitico

(Di venerdì 17 maggio 2019)Pei è: chi eradelAlla veneranda età di 102 anni si è spento a New York il 16 maggio 2019cinese naturalizzato statunitensePei, autore di progetti importanti dal punto di vista architettonico, tra cui si annoverano ladel, la biblioteca presidenza John Fitzgerald Kennedy, Palazzo Lombardia a Milano e il Museo d’Arte Islamica a Doha, in Qatar. A dare notiziasua morte il figlio, anche lui architetto, Li Chung Pei, noto anche come Sandi.Pei è: chi eraPei nasce a Canton, nella provincia di Guangdong in Cina, il 26 aprile 1917. Le radici familiari sono note, con il padre che lavora in banca, diventando in seguito il governatoreBanca centrale cinese, così come la residenza, patrimonio mondiale dell’Umanità, caratteristica per le sculture ...

Corriere : Morto Ieoh Ming Pei, l’architetto della Piramide del Louvre - Corriere : Dalla Piramide del Louvre alla Biblioteca di J.F. Kennedy: le opere più famose di Ieoh Ming Pei - LaStampa : Addio a Ieoh Ming Pei, l’architetto leggenda che disegnò la Piramide del Louvre -