Gli studenti che hanno accostato il dl sicurezza alle leggi razziali non hanno tutti i

Docente sospesa a Palermo - Grasso pubblica il video deGli studenti : “Salvini teme i ragazzi intelligenti?” : “Visto che tutti coloro che ne parlano non l’hanno visto, a partire dalla sottosegretaria Borgonzoni, ho deciso di pubblicare il video completo dei ragazzi dell’Istituto Tecnico Industriale di Palermo (omettendo solo l’ultima slide con i nomi). Guardatelo e giudicate voi: su cosa avrebbe dovuto vigilare l’insegnante? Sulle opinioni degli studenti?”. Lo ha scritto il senatore Pietro Grasso (LeU), componente ...

Grasso pubblica il video deGli studenti che criticano Salvini : "Perché prof è stata sospesa?" : Continua a far discutere il caso di Rosa Maria Dell’Aria, professoressa di italiano dell’istituto industriale Vittorio Emanuele di Palermo, sospesa da sabato scorso per due settimane dall’ufficio scolastico provinciale perché non avrebbe vigilato sul lavoro dei suoi studenti che nella Giornata della memoria avevano presentato una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al ...

La storia dell’insegnante sospesa per due slide deGli studenti su Salvini : Durante un lavoro in classe avevano autonomamente accostato la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al "decreto sicurezza"

Annunciati Gli studenti vincitori di Green Jobs - progetto didattico di educazione imprenditoriale : Si è tenuto a Milano l’evento conclusivo di Green Jobs, l’innovativo progetto di educazione all’imprenditorialità in ambito Green ed economia circolare promosso da ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) e realizzato con il supporto didattico di Junior Achievement Italia, che ha assicurato l’adozione di un metodo scolastico volto a sviluppare percorsi di imprenditorialità nelle scuole e tra gli insegnanti, e di InVento ...

Video deGli studenti paragona Salvini al Duce. Prof sospesa : Via per 15 giorni e stipendio dimezzato: «Non ha vigilato sul lavoro dei suoi alunni». In un Video per la Giornata della memoria, un parallelo tra leggi razziali e decreto sicurezza. Il Pd insorge: «Bussetti chiarisca, vogliono il ritorno ai balilla?»

A scuola un video deGli studenti accosta Salvini al Duce - prof sospesa a Palermo : La docente è stata sospesa per due settimane dall’Ufficio scolastico provinciale per omesso controllo. L’avvocato a...

Economia : a Belluno Gli studenti la insegnano ai genitori - dalle elementari a scuola di competenze trasversali : L’Economia? Si impara meglio sui banchi di scuola. Apprendendo nozioni basilari per aumentare la cultura di «cittadinanza economica». Come sanno i 337 ragazzi delle scuole elementari e medie della provincia di Belluno coinvolti in Upgrade, percorso di orientamento, educazione finanziaria e imprenditoriale promosso da Fondazione Cariverona e realizzato da Pleiadi, realtà nazionale e radicata in Veneto (con sede a Limena, Padova) che si occupa di ...

Gli studenti paragonano Salvini al Duce : sospesa la prof a Palermo : Un’insegnante d’italiano, Rosa Maria Dell’Aria, docente nell’istituto industriale Vittorio Emanuele a Palermo è stata sospesa, da sabato scorso, per due settimane dall’ufficio scolastico provinciale perché non avrebbe vigilato sul lavoro dei suoi studenti 14enni che nella giornata della memoria avevano presentato una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del ...

Progetto ideazione - Acea premia Gli studenti vincitori : Sono un istituto della Campania, uno della Toscana e uno dell'Umbria ad aver ideato i migliori progetti di miglioramento dell'efficienza energetica

Premio Quasimodo Modica : ecco Gli studenti premiati : Premiazione giovedì 23 maggio al Teatro Garibaldi di Modica, dei finalisti della XI Edizione del Premio di Poesia Salvatore Quasimodo

Roma - Mimmo Lucano accolto miGliaia di studenti a La Sapienza. Il corteo di Forza Nuova a distanza : schiaffi a un ragazzo : Da un lato la ‘scorta’ antifascista che ha accolto Mimmo Lucano davanti all’università La Sapienza prima del seminario sul tema dell’accoglienza. Dall’altro la manifestazione di Forza Nuova, con i militanti che avrebbero voluto impedire al sindaco sospeso di Riace e hanno schiaffeggiato uno studente davanti alla biblioteca nazionale di Castro Pretorio. Poi il tentativo di raggiungere l’ateneo, ma il corteo di ...

Mimmo Lucano alla Sapienza - Forza Nuova vuole manifestare. Ma Gli studenti non ci stanno : degli studenti e delle studentesse della Sapienza Lunedì 13 maggio alle 15, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano interverrà all’interno di un seminario organizzato dal Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo dell’Università la Sapienza. L’iniziativa sarà un’occasione per discutere delle esperienze di coesistenza tra cittadini autoctoni e migranti, che vede nel modello di Riace l’esempio ...

Petizione per Mimmo Lucano deGli studenti e delle studentesse di Lettere e Filosofia della Sapienza : Il gruppo neofascista «Forza Nuova» ha indetto una manifestazione per lunedì 13 maggio a Piazzale Aldo Moro di fronte all’ingresso della Sapienza. L’intento è evidentemente quello di intimidire chi voglia recarsi ad ascoltare Domenico Lucano che è stato invitato, il 13 maggio alle 15.00, dal Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo insieme a Vito Teti a partecipare al seminario ...