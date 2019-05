Formula 1 | l’ex Rivola sorpreso in negativo dalla Ferrari | “il Gp di Barcellona è stato

Formula 1 - le rivelazioni dell’ex manager di Schumacher : “vi dico cosa aveva in mente Michael per suo figlio” : Willi Weber ha rivelato come Michael Schumacher avesse definito un percorso per Mick, che lo avrebbe portato fino in Formula 1 L’ascesa di Mick Schumacher verso la Formula 1 continua, proprio come l’aveva immaginata papà Michael molti anni fa. A svelarlo è Willi Weber, ex manager del Kaiser che ha parlato ai microfoni di Motorsport.com. AFP/LaPresse Interrogato sulla voglia di Schumi Jr di arrivare nel circus, lo storico agente ...

Formula 1 – Senna in omaggio a Papa Francesco : la nipote dell’ex pilota consegna la scultura al Pontefice [GALLERY] : Una scultura raffigurante il volto di Ayrton Senna è stata donata dalla nipote dell’ex pilota di Formula 1 a Papa Francesco Nell’Udienza Generale di questa mattina a Piazza San Pietro, Papa Francesco ha incontrato gruppi di pellegrini e fedeli provenienti da ogni parte del mondo. Dopo aver toccato temi importanti come la Pasqua ed aver espresso la sua vicinanza ai parigini per l’incendio che ha vessato la cattedrale di ...

Formula 1 - Briatore all’attacco della Ferrari : l’ex Renault schernisce il team di Maranello : L’imprenditore italiano non ha lesinato critiche al team di Maranello, sottolineando di non essere sorpreso dei risultati di questo avvio di stagione Flavio Briatore non è un tipo che ama avere peli sulla lingua e, le ultime dichiarazioni sulla Ferrari, confermano questa sua caratteristica. Il manager italiano, intervenuto al programma ‘Non è l’Arena’ di Massimo Giletti, ha parlato di vari temi tra cui la Formula 1, ...