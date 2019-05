Federica Benincà di Uomini e Donne rivela | ' Mark Caltagirone non esiste | oggi ho paura'

Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Dopo Emanuele Trimarchi, Sara Varone, Manuela Arcuri, Alfonso Signorini e Georgette Polizzi, un altro personaggio famoso ha deciso di dire la sua sul caso di cui parla tutta l'Italia da mesi: le nozze di Pamela Prati., ex corteggiatrice die influencer, ha rilasciato un'intervista molto dettagliata a Spy sul rapporto di lavoro e d'amicizia che ha avuto con le proprietarie della Aicos Management. La ragazza sostiene di avere le prove del fatto chenone delle tante bugie che Eliana Michelazzo le avrebbe raccontato su questa storia sin dall'inizio.su Pamela Prati: 'Scioccante, era tutto un bluff' Il numero di Spy che è uscito il 17 maggio, ha raccolto la testimonianza di una ragazza che ha fatto parte della Aicos Management per circa due anni: stiamo parlando di, ex corteggiatrice die scelta ...

