Decreto Famiglia - Di Maio contro la Lega : «Non sabotate - in gioco il futuro del governo» : Famiglia, Di Maio non usa giri di parole e accusa: «Qualcuno prova a sabotare Decreto, non ci stò». «Io lo dico forte e chiaro: sulle famiglie si regge il futuro di...

Governo - Di Maio duro con Salvini : “Basta ostruzionismo. Su Decreto Famiglia si gioca tenuta dell’esecutivo” : “Il Governo deve andare avanti ma se ogni occasione diventa pretesto per creare tensione sono preoccupato. Che senso ha un Governo del cambiamento che non fa velocemente un decreto per destinare un miliardo di euro di risorse che avanzano alle famiglie italiane che fanno figli e oggi sono meno sostenute di Europa”. Così Luigi Di Maio a Torino. Politica | Di F. Q.. Dl famiglia, Di Maio: ...

Nel Decreto crescita arriva il bonus famiglia : bonus bebé più ampio e sconti su latte e pannolini : bonus bebè che passa da 80 a 110 euro al mese per un anno per i nuovi nati e detrazione al 19% delle spese per i prodotti della prima infanzia, dal latte ai pannolini, fino a un tetto di 1.800 euro. Sono le norme leghiste proposte negli emendamenti presentati al decreto crescita dal ministro Fontana che utilizzano per le coperture i risparmi del reddito di cittadinanza (51 milioni nel 2019, 315 milioni nel 2020 e 300 milioni nel 2021 per ...