Da Icardi a Barzagli passando per Conte | molti i possibili affari sull' asse Torino-Milano

(Di venerdì 17 maggio 2019) La stagione calcistica è ormai al tramonto e per la maggior parte dei top club è ora di programmare il futuro per colmare eventuali lacune. La Juventus e l'Inter pur essendo da sempre nemici, ultimamente hanno fatto qualche affare, basti ricordare il passaggio di Kwadwo Asamoah e Marotta. In questa sessionepotrebbero incrociarsi diversi. Da tempo la Vecchia Signora segue la pista che porta a Mauro, il quale dopo la lunga diatriba con la dirigenza nerazzurra per averlo privato della fascia di capitano, auspicherebbe insieme alla compagna - agente Wanda Nara un approdo all'ombra della Mole. La difficoltà del passaggio è acuita dalla rottura dei rapporti tra l'ex AD bianconero Beppe Marotta e l'attuale Chief Football Officer Fabio Paratici per cui sul tavolo delle trattative dovrà esporsi direttamente il presidente Andrea Agnelli. La valutazione del ...

