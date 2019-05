Britney Spears | mistero sul suo stato di salute | cosa sta succedendo

dilei

(Di venerdì 17 maggio 2019)sta? Se lo chiedono, ormai da settimane, i fan, dopo il ricovero forzato in una clinica psichiatrica e strane apparizioni su Instagram.non sta bene: ormai è certo e la situazione, secondo le ultime notizie, potrebbe essere peggiore di quanto sembra. A lanciare l’allarme Larry Rudolph, il manager della star, che ha rilasciato un’intervista a TMZ, spiegando che lapotrebbe non esibirsi mai più su un palco. “Sulla base delle informazioni che ho io, è evidente che non dovrebbe più tornare a fare la sua residency a Las Vegas – ha svelato -. Non in un futuro prossimo e forse mai più”. Parole che fanno capire come la situazione della cantante sia piuttosto complicata. Nei giorni scorsiera stata ricoverata in una clinica psichiatrica, facendo preoccupare i fan, convinti che sia stata internata contro la sua ...

