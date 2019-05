Bari | bancarotta e riciclaggio per ' crac Ciccolella' | arrestato Cosmo Damiano Giancaspro

Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) La Guardia di Finanza di, su disposizione del Gip del Tribunale di Trani, questa mattina ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, tutte indagate, a vario titolo, per, abuso d'ufficio, peculato ed auto-. Tra i fermati ci sono anche nomi illustri, come l'ex patron della squadra di calcio, FC. Gli arresti odierni rappresentano, come riferisce SkyTg24 sulle sue pagine online, solo uno stralcio dell'inchiesta legata al '', un consorzio di aziende che operavano nel settore della floro-vivaistica. L'accusa nei confronti dell'ex patron Secondo chi indaga,, che all'epoca dei fatti contestati era amministratore di diverse società, avrebbe cercato in tutti i modi di entrare in affari con la pubblica amministrazione. Bisogna precisare, questo per dovere di cronaca e completezza ...

