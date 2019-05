Al Bano conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020 | arriva la sua proposta

optimaitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) Aldi. Questa è lachedirettamente dall'artista di Cellino San Marco, proprio nei giorni in cui Mahmood si sta preparando per rappresentare l'Italia a Eurovision Song Contest con Soldi che porterà nella finale di sabato 18 maggio. Il toto nomi per la prossima edizione del Festival diè ancora nel pieno, anche se si parla di Amadeus come possibiledopo la doppia annata Baglioni e le tre edizioni completamente targate Rai di Carlo Conti. L'ufficialità ancora manca, ma quel che sembra certo è che si tratterà di una stagione completamente supportata dall'azienda, sia in ciò che concerne la conduzione sia in tutte le scelte di carattere organizzativo e. In tutta questa serie di dubbi c'è però chi si propone spontaneamente per la conduzione e la direzione artistica della prossima edizione ...

OptiMagazine : #AlBano conduttore e direttore artistico di #Sanremo2020, arriva la sua proposta: 'Stavolta punto a presentarlo'… - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: C'è chi spinge per Amadeus conduttore, chi per Mina alla direzione artistica, e chi invece si candida spontaneamente, com… - riccioale19 : RT @comingsoonit: C'è chi spinge per Amadeus conduttore, chi per Mina alla direzione artistica, e chi invece si candida spontaneamente, com… -