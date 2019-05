Abano Football Trophy – Napoli-Juventus U14 in diretta streaming

forzazzurri

(Di venerdì 17 maggio 2019) Tra pochi minuti gli Under 14 delscenderanno in campo contro laper l’ultima partita del Girona A del “” Under 14 delall’– Segui lasu questa pagina.si contendono la testa del Girone. A pari punti c’è anche la Dinamo Kiev ed ilpotrebbe vedersi superare nella classifica finale solo se perde 3-0. La classifica provvisoria4 Dinamo Kiev 4 Asburgo 0 La prima del Girone sfiderà il Milan in nei quarti di finale evitando così il Valencia che non ha subito neanche un gol nelle tre gare del girone. I quarti si giocheranno domani, così come le semifinali. L'articoloU14 inproviene da ForzAzzurri.net.

