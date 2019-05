Xylella | il presidente Coldiretti e il Ministro Centinaio sorvolano l’area infetta

meteoweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) Ilnazionale diEttore Prandini ed ildelle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo Gian Marcosorvoleranno in elicotteroda, per verificare dall’alto la strage di ulivi che ha cambiato il volto e il paesaggio del Salento. Una iniziativa che fa immediato seguito alla valutazione dei rischi dafastidiosa per piante e colture dell’Unione europea pubblicata dall’Efsa, l’Autorità Alimentare Europea, con le nuove indicazioni per il controllo dei focolai infettivi e per prevenire una ulteriore diffusione nell’UE. Il sopralluogo aereo partirà dall’aeroporto di Brindisi alle ore 10,45 e terminerà a Lecce, dove la delegazione diaccompagnerà ilalla grande assemblea di agricoltori che si terrà in città alle ore 12,00 presso il Teatro Politeama Greco. Dopo i gravi ritardi ...

cclatwe : @Ariachetira @micheleemiliano Ma il cozzolone peloso ciarla ancora? E ci credete al suo tradimento con il suo amato… - IOlivicola : RT @Agricolae1: #XYLELLA, #COI, #EXPORT IN #GIAPPONE: IL PRESIDENTE @IOlivicola SICOLO INCONTRA @PhilHoganEU E @giamma71 - Agricolae https:… - IOlivicola : A #Tokyo il Presidente Sicolo ha tenuto importanti incontri istituzionali con @PhilHoganEU e @giamma71 per parlare… -