CarmelaCusmai : RT @CarloRienzi: #ParloDi una metropoli civile dove i cittadini sono ostaggio di eventi sportivi, dove sistematicamente al primo temporale… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - giuspalt : RT @CarloRienzi: #ParloDi una metropoli civile dove i cittadini sono ostaggio di eventi sportivi, dove sistematicamente al primo temporale… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE SALARIA E FLAMINIA IN COMPLANARE ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E LO SVICNOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN CANTIERE IN MOVIMENTO RALLENTA IL TRAFFICO AD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA ARDEATINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN COMPLANARE ESTERNA SI RALLENTA TRA CASTEL GIUBILEO E LA FLAMINIA PERCORRENDO LA CASSIA BIS PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DEL PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 9:35 ROSA GALATI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA E TRA LAURENTINA E OSTIENSE, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA COLOMBO E LAURENTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE Roma, NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA VIA DI TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 9:05 ROSA GALATI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIU’ AVANTI TRA MAGLIANA E COLOMBO E TRA APPIA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE Roma, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 8:35 ROSA GALATI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIU’ AVANTI TRA MAGLIANA E COLOMBO E TRA LA RUSTICA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE Roma, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 8:05 ROSA GALATI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SU VIA FLAMINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE Roma. SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA E AURELIA E TRA MAGLIANA E LA Roma FIUMICINO, PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE SULLA SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 7:20 ROSA GALATI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI FLAMINIA SULLA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE Roma DISAGI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 15 MAGGIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA BRACCIANENSE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IL TRAFFICO RESTA RALLENTATO TRA LA STORTA E OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI; INCIDENTE ANCHE SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA, ALL’ALTEZZA DEL KM 12: SI E’ CONCLUSO INVECE L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 15 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA BRACCIANENSE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA STORTA E OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI; INCIDENTE ANCHE SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA, ALL’ALTEZZA DEL KM 12: DISPOSTO SENSO UNICO ALTERNATO SUL TRATTO INTERESSATO; UN ALTRO INCIDENTE CREA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE TRA PORTONACCIO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 15 MAGGIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ATTENZIONE SULLA VIA BRACCIANENSE: UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA STORTA E OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI; INCIDENTE ANCHE SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA, ALL’ALTEZZA DEL KM 12: DISPOSTO SENSO UNICO ALTERNATO SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE SI SONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 15 MAGGIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA STESSA Roma FIUMICINO E L’AURELIA, PIU’ AVANTI TRA CASSIA E SALARIA, E PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 15 MAGGIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE IN INTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA LA STESSA Roma FIUMICINO E L’AURELIA, PIU’ AVANTI TRA CASSIA E SALARIA, E PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 15 MAGGIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA PONZANO E FIANO RomaNO IN DIREZIONE Roma, SI INVITA ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE; IN ESTERNA LUNGHE CODE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 15 MAGGIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, ANCHE PER VIA DELLA PIOGGIA IN CORSO; SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; DISAGI ANCHE IN INTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA LA STESSA Roma FIUMICINO E L’AURELIA, PIU’ AVANTI TRA CASSIA E SALARIA: A COMPLICARE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 15 MAGGIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, ANCHE PER VIA DELLA PIOGGIA IN CORSO; SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO ...