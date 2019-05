Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 12 | 30

romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2019) VIABILITA’DEL 16 MAGGIOORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA ETERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN CANTIERE IN MOVIMENTO RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA VALLELATA IN DIREZIONEIN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO SULLA VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA IN VIA APPIA SI STA IN CODA IN PROSSIMITA DELE CENTRO ABITATO DI ALBANO NEI DUE SENSI RALLENTAMENTI IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE IN VIA CASILINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA ...

