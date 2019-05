Una Pila Alla Volta | chi saranno i Campioni italiani del riciclo?

meteoweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) Domani, venerdì 17 maggio, alle 12 al Tempio Voltiano di Como sarà presentato il Rapporto del CDCNPA-Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, contenente tutti i dati sulla raccolta edi pile e accumulatori portatili sia a livello nazionale che regionale. Alle 14, poi, 10 squadre provenienti da tutta Italia, si sfideranno nell’ambito del contest Unaper ottenere il riconoscimento didel, per la categoria Scuola / Cultura e Sport / Tempo libero, e vincere un voucher del valore di 2.500 euro ciascuno da spendere rispettivamente per l’acquisto di materiali didattici e di materiali sportivi. I team dovranno affrontare 4 prove. Nella prima, che si svolgerà all’interno del Tempio, i ragazzi dovranno rispondere a 10 domande relativevita e alle invenzioni di Alessandro. I quesitisottoposti ai partecipanti da due attori ...

