Roma-De Rossi | spunta audio Contratto a gettone offerto tardi

Daniele De Rossi - Claudio Ranieri attacca la Roma : "Meritava un altro trattamento" : "Il futuro della Roma e i progetti di Pallotta? Io questo non lo so, tra due partite il mio compito finisce. Ci sta che ci siano dei ricambi, è successo anche da altre parti in Italia. Forse però a Daniele, che è una bandiera storica, questa cosa andava detta in un altro modo. Non è stato fatto e qu

De Rossi e l’audio “rubato” : “Avevo proposto alla Roma di farmi un contratto a gettone” : Da due messaggi vocali su Whatsapp che tra ieri notte e stamattina hanno fatto il giro (diretto e indiretto) di migliaia di telefonini, spuntano nuovi brandelli di verità, retroscena e particolari su una faccenda sempre più intricata. Mancavano anche gli audio della viva voce di Daniele De Rossi, ormai sbattuti sulla pubblica piazza e finiti indire...

Daniele De Rossi - gli audio su WhatsApp fanno crollare Roma : "Datemi 100mila euro a partita" : Dopo l'addio, le polemiche. Si parla ancora di Daniele De Rossi, di fatto "archiviato" dalla Roma che non gli ha rinnovato il contratto. Capitan Futuro, lo ha detto chiaro e tondo in conferenza stampa, avrebbe proseguito, ma non ha mai ricevuto alcuna telefonata. E ora, nella Capitale, da un telefon

Roma - Ranieri : fossi rimasto avrei voluto conferma De Rossi : Se Claudio Ranieri fosse rimasto sulla panchina della Roma e gli avessero chiesto se confermare o meno Daniele De Rossi, non avrebbe avuto dubbio

Roma - il retroscena sulla curiosa offerta della società a De Rossi : De Rossi e della Roma si lasceranno a fine stagione dopo 18 anni di amore, la società ha proposto un contratto “offensivo” per il blasone del capitano giallorosso Le strade di De Rossi e della Roma si divideranno a fine stagione, per volere del club, come rivelato dal calciatore in un confronto con i tifosi. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il club avrebbe offerto al capitano un contratto a gettone, variabile in base ...

De Rossi Roma : Pallotta ci ripensa - ma DDR dice di no! : Roma DE Rossi – Una voce clamorosa circola da poche ore nell’ambiente Romano e Romanista. Dopo le aspre critiche dei supporters della Roma che hanno seguito l’annuncio della separazione da De Rossi, Pallotta avrebbe avanzato una proposta annuale al numero 16. Una proposta che, se confermata, avrebbe dell’incredibile: su suggerimento di De Rossi (risalente a […] L'articolo De Rossi Roma: Pallotta ci ripensa, ma DDR ...

Ranieri sta con De Rossi : "Meritava un comportamento diverso dalla Roma" : “A Daniele, essendo il capitano e una persona storica qui, forse andava detto in un’altra maniera e dargli il modo di pensare bene, invece questo modo non gli è stato dato. Per una figura così importante, e avendo i tifosi della Roma un amore sviscerato per la propria squadra, una considerazione più attenta avrebbe consigliato magari un altro comportamento”. Così il tecnico Claudio Ranieri sulle ...

Ranieri boom contro la proprietà della Roma : parole al vetriolo sul caso De Rossi : Roma, Claudio Ranieri si è schierato al fianco di De Rossi e dei tifosi Romanisti che stanno criticando i vertici societari Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, non è certo uno che le manda a dire. L’allenatore giallorosso, interpellato in conferenza stampa sul caso De Rossi, ha parlato della questione in modo molto duro nei confronti di chi ha deciso per l’allontanamento del capitano. “De Rossi meritava una ...

De Rossi a confronto coi tifosi della Roma : “vi spiego come sono andate le cose” : I tifosi della Roma contro la dirigenza, Daniele De Rossi li incontra a Trigoria per spiegare le dinamiche dell’addio Daniele De Rossi ha annunciato nei giorni scorsi il suo addio alla Roma, a causa della mancata offerta di contratto da parte della società che dunque ha sancito l’addio del capitano alla maglia giallorossa. Nella giornata di ieri, riporta la Gazzetta dello sport, c’è stato un confronto tra i tifosi più ...

Roma - addio di De Rossi alla squadra - contestazione ultrà a Trigoria : 'Azienda funebre' : Il giorno dopo lo 'strappo', la partita più impegnativa il numero 16 della Roma l'ha giocata non in campo ma all'esterno del centro sportivo di Trigoria. Malgrado la pioggia che si è abbattuta sulla Capitale, un centinaio di ultras oggi, dalle 14 e 30, si sono radunati davanti al piazzale Dino Viola per protestare contro l'inattesa decisione della società di non rinnovare il contratto al capitano Daniele De Rossi dopo 18 anni con la maglia ...

Addio De Rossi - Giuseppe Marra : “disperso il patrimonio della Roma” : “In questi ultimi anni abbiamo assistito alla incessante dispersione del patrimonio di mezzi, del capitale umano e degli atleti della Roma“. Sono le dichiarazioni del Cavaliere del Lavoro Giuseppe Marra intervistato sul momento della Roma e sull’Addio del centrocampista De Rossi. “La mia passione per i colori della Roma e 22 anni, intensi e indimenticabili, trascorsi nel consiglio di amministrazione della squadra, ...

Scoppia il malcontento dei Romanisti : tifosi in rivolta per addio De Rossi : Roma – Il giorno dopo la rabbia prende il posto del dolore (sportivo). I tifosi della Roma sono ancora scottati dalla vicenda Daniele De Rossi, l’attuale capitano della Roma a cui la stessa societa’ giallorossa ha annunciato di non voler rinnovare il contratto. De Rossi ha ormai 36 anni, che si sarebbe arrivati alla fine di un rapporto lo sapevano un po’ tutti. Quello che viene contestato alla societa’ e’ il ...

Roma - ode di Gasparri al centrocampista De Rossi : Il senatore Maurizio Gasparri oggi, nel corso della trasmissione ‘Un giorno da pecora’ su Radio Uno ha deciso di dedicare una ode speciale a Daniele De Rossi che nella gioranta di ieri ha annunciato l’addio alla Roma. “Affaristi e saltafossi, hanno offeso il gran De Rossi. Si calpesta una bandiera, tanta gente, Roma intera! Vergognosa la gestione, causa rabbia e delusione. E De Rossi ha raccontato com’è stato ...

Del Neri su De Rossi : “Quando lo allenavo io era già un leader. Sulla mia stagione a Roma…” : Il tecnico Luigi DelNeri è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, sull’addio di Daniele De Rossi alla Roma. DelNeri ha allenato i gialloRossi nella stagione 2004/2005. Su Daniele De Rossi. “E’ un ragazzo che in quella Roma ci stava benissimo, aveva appena cominciato la sua carriera. E’ una persona e un giocatore di spessore. All’epoca era un ragazzo giovane, aveva ...