Niccolò Bettarini si tatua la stessa corona di Simona Ventura

ilgiornale

(Di giovedì 16 maggio 2019) Luana Rosato, figlio di Stefano e, ha scelto dirsi lache la madre si fece realizzare alla base del collo quando finì il matrimonio con l'ex calciatore Lo stessoggio uniscealla madre,: il primogenito della conduttrice ha deciso di disegnare proprio dietro al collo lache la madre si tatuò anni fa. Super Simo, che nel tempo ha dimostrato di essere una grande appassionata diggi, ne ha diversi sul proprio corpo e, ognuno, ha un significato diverso. Emblematica è lache lascelse tempo addietro dirsi come simbolo della conclusione del matrimonio con Stefano. Risale, dunque, al 2008 ilggio scelto dalla conduttrice di The Voice of Italy e che oggi, invece, il figlioha deciso di riproporre nello stesso punto in cui la madre ...

infoitcultura : Ciao Darwin, la nuova madre natura è l'ex di Niccolò Bettarini - ItaliaNotizieV : Ciao Darwin, Michelle Sander: Madre Natura è l’ex di Niccolò Bettarini - zazoomblog : Che Sventola! A Ciao Darwin la nuova madre natura è lex di Niccolò Bettarini - #Sventola! #Darwin #nuova #madre… -