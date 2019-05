Uomini e Donne - Muriel Bassi confessa : "Non sono convinta di tornare in puntata" : Dopo le recenti discussioni con Andrea Zelletta, Muriel Bassi parla del suo percorso a Uomini e Donne, in vista dell'imminente scelta del tronista pugliese.

Uomini e Donne news - Muriel sorprende : “Mi hanno dato tante mazzate!” : Muriel Uomini e Donne: la confessione della corteggiatrice di Andrea Zelletta Muriel ha fatto una confessione inaspettata durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne. Sa sempre come far parlare di sé, questa corteggiatrice di Andrea Zelletta: è certamente tra quelle che smuovono maggiormente le acque e, anche se non dovesse essere la sua scelta, sicuramente […] L'articolo Uomini e Donne news, Muriel sorprende: “Mi hanno ...

Meteo Alto Adige : passi bloccati da Muri di neve di 12 metri : In Alto Adige le intense nevicate fuori stagione hanno costretto a posticipare le aperture dei principali passi: si sta lavorando sul passo Rombo, al confine con l’Austria, sul passo Stelvio, passo Stalle e passo Pennes. La neve si è accumulata fino a creare muri di 10-12 metri. La strada di Passo Rombo, che collega l’Alto Adige con il Tirolo, è chiusa da fine ottobre e i lavori di pulizia sono iniziati il 23 aprile: frese e pale ...

Reggio Emilia - perseguita per anni la ex e la mamma di lei : “Scriveva anche insulti sui Muri” : Un 23enne di Fabbrico (Reggio Emilia), già denunciato per atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata e della madre della ragazza, e colpito da una misura cautelare di divieto di avvicinamento, è stato arrestato perché continuava a perseguitarle. Le violenze e le offese nei confronti delle due donne andavano avanti da anni.Continua a leggere

Fantacalcio - da Muriel al ballottaggio Lautaro Martinez-Icardi : i nomi per la terz'ultima giornata : La terz'ultima giornata di campionato si apre domani alle 15 con Atalanta-Genoa , occhio quindi ai ballottaggi e ai cambi dell'ultimo minuto: aspettate le formazioni ufficiali prima di fare le vostre ...

Anticipazioni U&D : Klaudia piange per Andrea Zelletta - Muriel abbandona la trasmissione : Martedì 7 maggio, è stata registrata una nuova puntata del dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne, riguardo alle vicende del trono classico. Proprio di recente, la redattrice Fiorella Mennoia aveva fatto sapere ai fan che uno dei tre tronisti era vicino a compiere la tanto attesa scelta. Ciò nonostante nell'ultima registrazione nessuno dei tre è arrivato a scegliere la propria anima gemella, anche se la Mennoia aveva ...

U&D - spoiler Trono Classico : Zelletta bacia Natalia - Muriel se ne va : Martedì 7 maggio c'è stata una registrazione del Trono Classico di Uomini e donne dove tutti aspettavano la scelta da parte di uno dei tronisti. Niente di ciò è avvenuto, anche se i percorsi di Andrea, Giulia e Angela stanno volgendo al termine. Manca davvero poco alla scelta finale e, da quanto rivelano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', sembra che tutti i tronisti siano rimasti con due corteggiatori a testa. Nell'ultima ...

VIDEO - Tunisia - Rebai - Euromed Rights - : 'Basta Muri - l'Unione europea agevoli i visti' : A maggio dello scorso anno, Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza aveva detto: 'La Tunisia è per noi un partner privilegiato e potrà ...

Uomini e Donne - Muriel Bassi rompe il silenzio : “Non sono una che…” : Uomini e Donne, Muriel dopo l’addio: “Non sono una che entra in punta di piedi” Il Trono Classico si avvicina alle battute finali: presto ci saranno le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Il primo può contare, ora come ora, solo su due corteggiatrici: Natalia e Klaudia. Giorgia è stata eliminata dal tronista stesso mentre Muriel Bassi se n’è andata da Uomini e Donne per via degli ultimi ...

L’isola di Pietro 3 - ecco Francesco Arca - Francesca Chillemi e Caterina Murino : anticipazioni : Dopo il riscontro più che positivo del pubblico delle precedenti stagioni (qui i dati dell’ultima puntata della seconda stagione), come è stato annunciato in precedenza anche dallo stesso Gianni Morandi, sono iniziate nella mattina di lunedì 6 maggio, le riprese de L’isola di Pietro 3, la serie tv coprodotta da RTI e Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei, in onda prossimamente su Canale 5. Anche in questa terza stagione, la fiction in sei ...

Europee : Gesuiti italiani - no a Muri : ROMA, 8 MAG - "La campagna per il referendum sulla Brexit è un buon esempio di quanta adesione possa raccogliere questo mix di paura della globalizzazione, di riscoperta dell'orgoglio nazionale e di ...

U&D registrazione 7 maggio : Klaudia in lacrime in studio - Muriel lascia il programma : Ieri, martedì 7 maggio, è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne e, come di consueto, sono trapelate numerose anticipazioni in merito a quanto accaduto ai vari tronisti. Ad animare lo studio ci ha pensato subito Andrea Zelletta. Maria De Filippi ha fatto prima sedere Angela e Giulia e ha fatto entrare Andrea in un secondo momento. Dopo l'ingresso delle corteggiatrici Klaudia e Natalia, la conduttrice ha mandato ...

Anticipazioni U&D : Zelletta perde la corteggiatrice Muriel - doppi baci per Giulia : La tanto attesa scelta non ha avuto luogo nella registrazione del Trono Classico di Uomini e donne che si è tenuta ieri 7 maggio. Nei giorni scorsi Raffaella Mennoia aveva pubblicato un post con anche dei petali rossi e il fatto aveva scatenato la curiosità dei telespettatori. Ma si è trattato di una 'falsa pista', dato che nell'appuntamento in studio di ieri nessuno dei tre tronisti ha concluso la sua avventura televisiva. Andrea Zelletta ha ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Muriel Eliminata! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Andrea resta solo con due corteggiatrici. Giulia bacia entrambi i corteggiatori. Angela si va a riprendere Luca! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Due coppie in studio! Andrea delude Klaudia. Muriel si auto elimina! Presso gli studi Titanus di Roma, si sono registrate le nuovissime puntate del Trono Classico! In studio sono state invitate ben due coppie, Andrea Cerioli con la neo fidanzata ...