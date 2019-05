Manchester United | ricavi a 560 mln nei primi 9 mesi del 2018 19

Mercato Juventus - Paratici piomba sul gioiello del Manchester United : Mercato Juventus – Asse di Mercato importante che potrebbe svilupparsi tra Manchester United e Juventus, non solo per Pogba, Lukaku e Dybala (che piace tanto ai Red Devils), adesso nelle trattative tra i due club potrebbe finire anche Sanchez. Alexis Sanchez, fin dai tempi dell’Udinese è sempre stato un obiettivo bianconero. L’attaccante cileno adesso è […] More

Mourinho : “Psg? Ha già Tuchel. Il flop del Manchester United non mi sorprende” : “Io al Paris Saint Germain? Impossibile perché non puoi allenare una squadra che ha già un allenatore”. José Mourinho esclude, almeno per il momento, la panchina attualmente occupata da Tuchel. Ma al tecnico tedesco non risparmia una frecciatina. “Il Psg è una società con una proiezione mondiale, con giocatori di livello mondiale, ma che non ha ancora vinto in Europa e questo è importante – sottolinea a ...

Corriere di Torino - possibile scambio con Manchester United o Inter per Dybala : L'attesa principale per il tifoso juventino è sicuramente l'incontro previsto fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe definire il futuro della panchina bianconera. Tale decisione sarà molto importante anche dal punto di vista del mercato, in quanto in caso di permanenza del tecnico toscano, alcuni giocatori potrebbero decidere di lasciare Torino. Joao Cancelo potrebbe ...

Juventus - ci sarebbe un principio di accordo con il Manchester United per Dybala : La prossima settimana, ci sarà il tanto atteso incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico livornese nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina. Nel summit che ci sarà la prossima settimana oltre a definire in maniera chiara il futuro di Massimiliano Allegri verrà fatto anche il punto sul mercato. Le parti stabiliranno come dovrà essere rinforzata la squadra e quali saranno invece i ...

Ander Herrera - addio al Manchester United : c’è il Psg [VIDEO] : Ander Herrera lascerà il Manchester United alla fine della stagione. E’ stato lo stesso 29enne centrocampista spagnolo a confermarlo sui social. Il giocatore ha detto addio ai tifosi dello United in un video pubblicato su twitter dal club: “C’è il rosso nel mio cuore – dice Herrera -. Giocare per il più grande club in Inghilterra è stato un vero onore: ogni volta che ho rappresentato questo club, in ogni partita, ...

Ander Herrera si svincola dal Manchester United : opportunità per le big italiane? : Ander Herrera ha salutato ufficialmente il Manchester United, firmerà dunque con un nuovo club durante l’estate Adesso è ufficiale, Ander Herrera lascerà a fine stagione il Manchester United a parametro zero. Con un video apparso sull’account ufficiale del club, il calciatore ha salutato la società che lo ha accolto per ben 5 stagioni ed ora si prepara ad una calda estate da free agent. Ander Herrera potrebbe essere un ...

Pronostico Manchester United Vs Cardiff - Premier League 12-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester United – Cardiff, Premier League, 38^ Giornata, Domenica 12 Maggio 2019 ore 16.00Manchester United / Cardiff / Premier League / Analisi – Domenica pomeriggio calerà il sipario sulla Premier League 2018/19, dove Manchester United e Cardiff chiuderanno all’Old Trafford la loro annata da dimenticare, con i Red Devils che non hanno centrato la qualificazione in Champions League, mentre i gallesi ...

Calciomercato Inter - Alexis Sanchez rompe con il Manchester United : l’agente lo propone ai nerazzurri : Alexis Sanchez sempre più lontano dal Manchester United: l’agente Fernando Felicevich lo ha proposto all’Inter In estate l’Inter si prepara, sperando nei soldi provenienti dal piazzamento Champions League, ad una possibile rivoluzione del suo pacchetto offensivo. Icardi è già dato per partente da diverso tempo, specialmente dopo la rottura legata alla fascia da capitano. Anche Ivan Perisic però potrebbe lasciare il club ...

Dall'Inghilterra : il Manchester United vorrebbe Dybala : In attesa dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, in cui si deciderà il futuro della panchina juventina, la dirigenza è pronta a lavorare sul mercato per allestire una rosa in grado di competere in campionato e soprattutto in Champions League. Da questo punto di vista sarà molto importante il bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, che dovrebbe confermare una perdita ...

Manchester United : clamorosa ipotesi per l'addio di Sanchez - Inter e Milan... : Seconda quanto riporta La Gazzetta dello Sport , Alexis Sanchez è in partenza dal Manchester United e per il futuro del cileno potrebbe profilarsi una clamorosa ipotesi. I Red Devils, infatti, pur di cederlo potrebbero accollarsi il ...

Mercato Inter - un anno fa rifiutò il Manchester United - ora vestirà nerazzurro : Fabrizio Romano , giornalista di Sky Sport , ha twittato così: ' Diego Godin : 'ho rifiutato l'offerta del Manchester United un anno fa perché ho deciso di restare all' Atletico Madrid . Ora, un anno ...

Young - che gaffe! Cade sui cinesini durante riscaldamento col Manchester United. VIDEO : Il pareggio sul campo del già retrocesso Huddersfield ha certificato l'esclusione del Manchester United dalla prossima Champions League a 90 minuti dalla fine della stagione. Un dato che certifica l'...

Calciomercato Manchester United : Pronta l’offerta per uno juventino : Calciomercato Manchester United: Forte interesse per Cancelo, Pronta un’offerta per lui?Calciomercato Manchester United / JUVENTUS / CANCELO – Joao Cancelo potrebbe già lasciare la Juventus.Come riportato dal Daily Star, infatti, il terzino portoghese sembra non aver convinto al massimo i bianconeri, che potrebbero cederlo per puntare su altri giocatori. Sul calciatore portoghese, come riporta il tabloid inglese, ci sarebbe il ...

Conferma in Francia : il Manchester United tratterà con la Juve per Dybala : Arrivano conferme da RMC Sport in Francia alla notizia che vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri: il Manchester United è pronto a fare sul serio per Paulo Dybala e nei prossimi giorni avvierà contatti con la dirigenza ...