La barra di gioco di Windows 10 si aggiorna | nuovo nome

(Di giovedì 16 maggio 2019) Microsoft ha rilasciato ieri unmento per ladidi10, l’app di sistema che consente di registrare, pubblicare e modificare i video-gameplay. Novità Ladiora si chiama “diXbox”. Introdotta una nuova schermata di benvenuto. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione delladiè numerata 3.29.11001.0 ed è disponibile al download presso il Microsoft Store per tutti i partecipanti al programma Xbox Insider. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti!di(Gratis+,Store) →

