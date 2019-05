Follia Kyrgios a Roma | azzurri tutti eliminati

ilfogliettone

(Di venerdì 17 maggio 2019) Adopo un mercoledi' autunnale e' tornato il sole ma non ancora il caldo, pero' al Foro Italico il clima e' addirittura bollente. Dopo un giorno di stop forzato, il giovedi' degli Internazionali d'Italia ha costretto i tennisti ad un superlavoro per recuperare i turni perduti, aumentando l'adrenalina e la carica nervosa.Qualcuno ne ha fatto buon uso, approdando ai quarti come e' successo a Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer. Altri hanno sbandato, come glisuperstiti,. Tra mattina, pomeriggio e sera sono usciti di scena Jannik Sinner, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini e, ultimo, Fabio Fognini. Il ligure e' stato messo sotto in due set (6-4, 6-3) dal greco Stefanos Tsitsipas, gia' ferale per l'altoatesino Sinner. Altri ancora, infine, hanno dato il peggio di loro stessi, come l'australiano Nick, che discutendo col giudice di sedia ha ...

