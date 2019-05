Diretta All Together Now | Michelle Hunziker e J-Ax debuttano con un nuovo game show

Blastingnews

(Di giovedì 16 maggio 2019) Parte stasera su Canale 5 Allnow, ilmusicale condotto dacon la partecipazione straordinaria di J-Ax. Il format originale è stato lanciato a inizio anno dalla BBC e in pochi mesi è riuscito a conquistare tutto il mondo. La gara: 50 concorrenti giudicati da 'un muro umano' Ecco come si svolgerà la gara: cinquanta concorrenti si sottoporranno al giudizio di una giuria composta da ben cento elementi, capitanata da J-Ax. Solo chi riuscirà a far alzare e cantare il maggior numero di componenti del cosiddetto 'muro umano', potrà proseguire la sua esperienza all'interno del programma. Alla semifinale arriveranno in venti, mentre in finale passeranno in dieci, più tutti i concorrenti che riceveranno un punteggio pari a 100. Il vincitore del programma avrà la fortuna di portarsi a casa un premio da 50 mila euro....

