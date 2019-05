Daniele De Rossi | gli audio su WhatsApp fanno crollare Roma | Datemi 100mila euro a

Addio De Rossi - Albertini : “Daniele - segui il mio consiglio…” : A due giorni dall’annuncio dell’Addio di De Rossi alla Roma al termine della stagione, altri ex calciatori intervengono sull’argomento. Tra questi, l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale Demetrio Albertini, attualmente presidente del settore tecnico della FIGC. Ecco le parole dell’ex centrocampista a margine di un evento all’Università Cattolica di Milano “A Daniele De Rossi consiglio di ...

Daniele De Rossi peggio di Totti : il drammatico errore della Roma : come buttare via una bandiera : È possibile gestire l' addio di un campione e di una bandiera peggio di come la Roma ha fatto due anni fa con Francesco Totti? Nessuno che ha il coraggio di prendere una decisione, Spalletti (l' allenatore dell' epoca) che battibecca un giorno sì e l' altro pure con il mostro sacro in partenza, la m

Daniele De Rossi - addio all'ultima bandiera : E' arrivata come un fulmine a ciel sereno, nella mattinata di ieri, la notizia che Daniele De Rossi non sarà confermato per la pRossima stagione come giocatore della Roma. Gli è stato offerto un posto da dirigente, ma 'capitan futuro' non ha intenzione di smettere e, con la solita classe, ha fatto capire a tutti di aver compreso già da tempo l'idea della società di mandarlo via. Dopo Francesco Totti, un altro simbolo della Roma viene mandato ...

Daniele De Rossi e l’addio alla Roma : bookmakers fiduciosi per un suo gol contro il Parma : Daniele De Rossi ha deciso di lasciare la Roma, la partita contro il Parma sarà dunque l’ultima in giallorosso Giocherà la sua ultima partita con la Roma contro il Parma, domenica 26 maggio. Daniele De Rossi lascerà la squadra con cui ha debuttato 18 anni fa, un addio imminente che è valso subito il primo tributo dei bookmaker. In vista dell’appuntamento finale con i gialloRossi, i betting analyst, riporta Agipronews, ...

Daniele De Rossi lascia la Roma dopo quasi venti anni ma non il calcio : In casa Roma è finita un’era. dopo l’addio al calcio giocato di Francesco Totti due anni fa, è pronto a lasciare il club giallorosso dopo quasi vent’anni di militanza anche l’attuale capitano Daniele De Rossi. Che però non lascerà il calcio giocato: chiuderà molto probabilmente la carriera al di fuori dell’Europa (ci sono offerte dagli Stati Uniti e da alcuni club asiatici). Queste le dichiarazioni dell’ex “Capitan Futuro”: “La sensazione che ...

Daniele De Rossi - divorzio dalla Roma/ Il 'fratello' Totti : "giorno triste per tutti"

Daniele De Rossi potrebbe scegliere di terminare la carriera al Boca ? : Daniele De Rossi non ha mai nascosto la sua passione per il Boca Juniors e non meno di un paio d’anni fa lo rimarcò in un’intervista, sottolineando il suo desiderio di poter terminare la carriera proprio con il club xeneize.Calciomercato estero, Storie, Sudamerica, Daniele De Rossi / E’ proprio fresca di stamattina la notizia che la partita casalinga contro il Parma all’Olimpico, valevole per l’ultima giornata ...

Daniele De Rossi - Francesco Totti : "Perché oggi è un giorno triste" : "oggi è un giorno triste. oggi si chiude un altro capitolo importante della storia dell’As Roma, ma sopratutto di Roma... della nostra Roma. In questi anni ne abbiamo passate tante insieme, siamo cresciuti insieme, diventando prima di tutto uomini, poi calciatori, per poi infine diventare genitori.

L’amarezza di Daniele De Rossi : “Io vorrei giocare - loro non vogliono. Da dirigente mi sarei rinnovato il contratto” : “Ho quasi 36 anni, e so come funziona il calcio. Me lo hanno detto ieri ufficialmente, ma se per mesi non ti chiamano la direzione è quella. Purtroppo quando si è distanti certe cose non si chiariscono facilmente. Spero che la società sotto questo aspetto migliori”. Lo ha detto Daniele De Rossi in conferenza stampa a Trigoria, dopo l’annuncio del suo addio alla Roma. Serie A | Di F. Q.. ...

Daniele De Rossi lascia la Roma - stavolta a piangere lacrime di sangue è il cuore : Due anni dopo saremo ancora lì, chi davanti alla tv e chi all'Olimpico, per piangere tutti insieme. Dopo Francesco Totti se ne va anche Daniele De Rossi, l'ultima bandiera di un calcio che non esisterà più. Lui è il migliore di tutti noi, è il calciatore normale che è andato oltre ogni limite per amore della propria squadra. Daniele De Rossi era, è e sarà davvero il cuore della Roma perché per lei ha superato i limiti umani. Per lei ha giocato ...

Daniele De Rossi lascia la Roma - contro il Parma l'ultima partita : «La Società non rinnova il contratto» : «Ieri ho incontrato Daniele De Rossi e gli ho comunicato che la Società non gli rinnoverà il contratto»: questo l'esordio di Guido Fienga durante la conferenza stampa...

Daniele De Rossi - il retroscena sull'addio alla Roma : la frase sospetta di Pallotta : L'addio di Daniele De Rossi alla Roma ha letteralmente mandato in tilt i tifosi gialloRossi, spiazzati dall'annuncio su Twitter di prima mattina dall'account ufficiale della società. E in un comunicato firmato direttamente dal presidente James Pallotta si leggono in controluce i motivi del divorzio.

Calcio - Daniele De Rossi dice addio alla Roma : giocherà all’estero : Il calciatore Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione: il giallorosso però a 36 anni, non appenderà le scarpette al chiodo, ma proseguirà all’estero la sua carriera. Il 26 maggio l’ultima partita con la maglia della squadra capitolina, mentre la sua nuova squadra sarà svelata nelle pRossime ore in conferenza stampa. Questo il saluto ufficiale della società AS Roma sui social, rilanciato dall’ANSA: “Quasi 18 anni ...